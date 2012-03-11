جغرافیای استان البرز نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیر اکبریان در نشست شورای اداری شهرستان کرج که بعدازظهر یکشنبه با حضور وزیر کشور، مدیران کل وزارت کشورو جمعی از مدیران ارشد استان و شهرستان کرج برگزار شده بود ضمن پاسداشت زحمات وزیر کشور در تاسیس استان البرز با اشاره به مشکلات زیرساختی این استان اظهار داشت: جغرافیای کلانشهر کرج و استان تازه تاسیس نیازمند بازنگری جدی است.

وی افزود: در دولت سفرهای متعدد به این شهرستان اقدامات مثمر ثمری از سوی استاندار و شهردار کرج صورت گرفته است اما کافی نیست.

اکبریان مشکل استقرار چهار زندان در این استان را نیز یادآور شد و گفت: امیدواریم با راه اندازی زندانی مجزا در تهران هر چه سریع تر نسبت به انتقال زندان ها از این کلانشهر اقدام شود.

این نماینده در بخش دیگری به معضلات کرج نیز پرداخت و افزود: افزایش نرخ رشد بیکاری، معلق ماندن مناطق ویژه گردشگری به ویژه جاده چالوس و... از جمله معضلات این شهر محسوب می شود که در دوره های قبلی سفر به آنها پرداخته شده است اما تاکنون روی زمین باقی مانده است.

اکبریان ادامه داد: وضعیت پسماند و فاضلاب کرج، صدا و سیمای البرز به عنوان اولین مصوبه رئیس جمهور، ایجاد سایت اداری، بافت فرسوده در اسلام آباد و.... از جمله موضوعات مهمی است که هیئت دولت باید نگاه ویژه ای به آنها داشته باشد.

این نماینده در پایان افزود: به دلیل وجود مشکلات مذکور جغرافیای کلانشهر کرج و استان البرز نیازمند بازنگری است.