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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۴

مرادی خبر داد:

دست اندرکاران انتخابات در استان تهران تجلیل می شوند

دست اندرکاران انتخابات در استان تهران تجلیل می شوند

ملارد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حوزه استانداری تهران از حضور بی نظیر ملت ایران در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد و گفت: در این زمینه از دست اندرکاران و مجریان انتخابات در استان تهران تجلیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرادی بعدازظهر یکشنبه در همایش شهرداران استان تهران در سالن شهید شکری شهرداری صفادشت شهرستان ملارد اظهار داشت: ملت ایران با حضور بی نظیر خود در روز 12 اسفندماه پای صندوق های رای، بار دیگر اقتدار و وحدت و همدلی خود را به جهانیان نشان دادند.

وی افزود: ملت ایران با حضور پرشور و بی نظیر خود در انتخابات هفته گذشته، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و دشمنان این نظام کوبیدند.

مجریان برگزاری انتخابات تلاش های مطلوبی داشتند

این مسئول عنوان کرد: همچنین مجریان برگزاری انتخابات نیز زحمات و تلاش های بسیاری در بحث افزایش امنیت و سلامت این حماسه ملی داشتند.

مرادی ادامه داد: در این زمینه مقرر شده است که مراسم تجلیل از دست اندرکاران و مجریان برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران برگزار شود.

مرحله دوم انتخابات در استان تهران به نحو مطلوبی برگزار می شود

مشاور استاندار تهران یادآور شد: امید می رود که مرحله دوم انتخابات در برخی از شهرستانهای استان تهران نیز مانند روز 12 اسفند به نحو مطلوبی برگزار و با استقبال بی نظیر مردم روبرو شود.

وی با اشاره به اینکه قرار بود در این همایش استاندار تهران نیز حضور یابد، از حاضرین به دلیل عدم حضور مرتضی تمدن عذرخواهی کرد.

کد مطلب 1557657

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