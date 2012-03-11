عدم توجه به آموزش های مهارت زندگی به دانش آموزان بیکاری را دامن می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی در جلسه شورای اداری ساوجبلاغ که در راستای چهارمین دور سفر هیئت دولت تشکیل شد، گفت: مبنا و پایه انتخاب شغل حرفه ای و مدیریتی در مدارس شکل می گیرد، بنابراین لازم است تربیت نیروی انسانی در آموزشگاهها و مراکز دانشگاهی متناسب با نیاز جامعه باشد.

حاجی بابایی تاکید کرد: با به کارگیری نیروهای انسانی متخصص و کارآمد و هدایت صحیح آنان می توان علاوه بر سرعت بخشی به پیشرفت جامعه، بسیاری از مسائل و مشکلات موجود را رفع کرد.

وی گفت: اکنون در ایران اسلامی حدود 920 هزار معلم مسئولیت تعلیم و تربیت بیش از یک میلیون و 200 هزار دانش آموز را برعهده دارند که باید با ایجاد توازن بین نیازهای جامعه و آموزش زمینه اشتغال مناسب این دانش آموزان را در آینده فراهم کرد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در طول فعالیت دولت اقدامات بی نظیری در عرصه های مختلف صورت گرفته که تحول در سیستم آموزشی و تربیتی کشور از جمله آنها است.

حاجی بابایی همچنین با تاکید بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولان برای رفع مشکلات مردم اظهار داشت: حرکت در این مسیر توسعه و پیشرفت پایدار ایران اسلامی را به همراه دارد.