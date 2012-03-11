بیش از 5 هزار واحد مسکن مهر در بجنورد در حال احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فیض آبادی افزود: تاکنون بالغ بر 9 هزار و 700 خانوار در طرح مسکن مهر شهرستان بجنورد ثبت نام و بیش از 5 هزار و 800 نفر از متقاضیان این طرح جهت استفاده از طرح مذکور به اداره کل مسکن و شهرسازی استان معرفی شده اند.
فیض آبادی اظهار داشت: در حال حاضر 40 شرکت تعاونی مسکن مهر در قالب تعاونیهای مسکن کارمندی و آزاد در سطح شهرستان در حال فعالیت هستند.
رئیس اداره امور تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه گفت: در حال حاضر 4 هزار 145واحد مسکونی در حال ساخت و تعداد 912 واحد مسکونی نیز تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان است.
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