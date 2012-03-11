بیش از 5 هزار واحد مسکن مهر در بجنورد در حال احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فیض آبادی افزود: تاکنون بالغ بر 9 هزار و 700 خانوار در طرح مسکن مهر شهرستان بجنورد ثبت نام و بیش از 5 هزار و 800 نفر از متقاضیان این طرح جهت استفاده از طرح مذکور به اداره کل مسکن و شهرسازی استان معرفی شده اند.

فیض آبادی اظهار داشت: در حال حاضر 40 شرکت تعاونی مسکن مهر در قالب تعاونیهای مسکن کارمندی و آزاد در سطح شهرستان در حال فعالیت هستند.

رئیس اداره امور تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه گفت: در حال حاضر 4 هزار 145واحد مسکونی در حال ساخت و تعداد 912 واحد مسکونی نیز تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان است.

نوروز 91 در لحظات تحویل سال از شبکه اترک



نوروز 91، عنوان ویژه برنامه تلویزیونی است که در لحظات تحویل سال نو به مدت 120 دقیقه ای از شبکه استانی سیمای خراسان شمالی میهمان مردم این استان است.



این برنامه با بهره گیری هم زمان از 3 مجری سعی دارد تا لحظات شادی را برای مردم استان در لحظه تحویل سال فراهم کند.



چندین برنامه نمایش، دوربین مخفی، موسیقی زنده، میهمان، گزارش مردمی، گزارش رخداد های استان، سفر نامه، مهارتهای زندگی، تقویم تاریخ، موسیقی، مسابقه و کلیپ شوق زندگی از آیتم های این برنامه تلویزیونی است.