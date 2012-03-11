آموزشهای قبل از ازدواج ضروری است

محمود آرامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه جامع زنان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قشر بانوان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، اظهار داشت: زنان قشری حساس و حیاتی از جامعه را تشکیل می دهند و پرداختن به امور بانوان می تواند جامعه ای سالم را به ارمغان بیاورد.

وی با اشاره به بخشهای متنوع نمایشگاه جامع زنان هرمزگان، بیان داشت: این نمایشگاه به خوبی خودباوری بانوان هرمزگانی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، خانه داری و ورزشی را به نمایش گذاشته است که تمامی این موارد نشان دهنده نقش اساسی زنان در جامعه است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با اشاره به حضور پررنگ این اداره کل در نمایشگاه زنان هرمزگان، تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان یکی از اداراتی است که با غرفه های بسیاری در نمایشگاه زنان در دو بخش جوانان و ورزش بانوان حضور یافته است.

آرامی افزود: تشکیل حلقه های گفتگو با موضوع تحکیم بنیان خانواده و ازدواج، ارائه مشاوره در زمینه های مسائل پیش از ازدواج و زندگی خانوادگی به جوانان و نقش زن در تحکیم بنیان خانواده و مدیریت یک خانواده سالم از جمله فعالیتهای بخش جوانان اداره کل ورزش و جوانان در این نمایشگاه است.

وی ادامه داد: همچنین سازمانهای مردم نهادی که با اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان همکاری می کنند نیز در این نمایشگاه حضور یافته اند که از جمله آنها سازمانی است که فعالیتهای خوبی را در زمینه طراحی یک الگوی لباس با استفاده از لباسهای بومی هرمزگان و لباس ملی داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان در خصوص فعالیتهای ورزشی این اداره کل در نمایشگاه زنان گفت: در این زمینه به صورت رایگان برخی ورزشهای همگانی از جمله دارت، یوگا، آمادگی جسمانی، ژیمناستیک کودکان، شطرنج و تیر و کمان به علاقه مندان آموزش داده می شود

آرامی پرداختن به مسئله تحکیم بنیان خانواده را یکی از برنامه های اساسی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان در سال 91 عنوان کرد و افزود: آموزشهای قبل از ازدواج مسئله ای بسیار ضروری است و یکی از برنامه های مهم ما برای سال 91 پرداختن به مشاوره ها و آموزشهای قبل از ازدواج است.

وی تاکید کرد: در صورت عدم توجه به آموزشهای قبل از ازدواج جامعه دچار آسیبهای جبران ناپذیری خواهد شد و باید از این آسیبها جلوگیری کرد.