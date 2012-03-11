جودو کاران شاهرود عنوان قهرمانی را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم 7 نفره جودوی دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور در مسابقات دانشگاه های منطقه چهار با اقتدار به مقام قهرمانی رسید.

این مسابقات به مدت دو روز 18 و 19 اسفند ماه در دانشگاه دامغان برگزار شد و تیم جودو دانشگاه صنعتی شاهرود با کسب 4 مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت کرد.

دانشجویان؛ قهرمان مسابقات بسکتبال دانشگاه صنعتی شاهرود



در جریان یک بازی دوستانه بین تیم های بسکتبال کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود، بسکتبالیست های دانشجو بر تیم کارکنان پیروز شدند.

دیدار دوستانه تیم های بسکتبال کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود، در سالن ورزشی فجر این دانشگاه برگزار شد و تیم بسکتبال دانشجویان در یک بازی دیدنی و زیبا با نتیجه 77 بر 66 بر تیم کارکنان چیره شد.

شایان ذکر است تیم بسکتبال کارکنان عنوان سومی شهرستان شاهرود و تیم بسکتبال دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود عنوان دومی دانشگاه های منطقه چهار ورزشی را در اختیار دارند.

کلاس مربیگری والیبال در شاهرود برگزار شد



یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 والیبال در دانشگاه صنعتی شاهرود شد.

این دوره به مدت یک هفته از 14 تا 21 اسفند توسط فدارسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و به میزبانی تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد.

شایان ذکر است 22 دانشجوی پسر به مدرسی فرامرز نوروزی از فدراسیون والیبال و دبیری احمد خراطها در این دوره شرکت داشتند.

قضاوت داور شاهرودی در لیگ برتر کبدی ‌استاندارد کشور



در پی ابلاغ محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران، "محمد شاهقلی" از شهرستان شاهرود به عنوان اولین داور از این شهر در مسابقات لیگ برتر کبدی استاندارد انتخاب شد.

این داور شاهرودی در هفته دوم و سوم دور برگشت لیگ برتر کبدی مسابقات تیم‌های گرگان -تختی تهران و گرگان -سیستان و بلوچستان را قضاوت کرده است.

محمد شاهقلی پیش از این در مسابقات ساحلی کبدی قهرمان کشوری که در شهرستان سمنان برگزار شده بود، قضاوت‌های قابل تقدیری انجام داده است.

برگزاری مسابقات فوتبال یادواره شهدای عباس آباد



سی و چهارمین دوره مسابقات فوتبال یادواره شهدای روستای عباس‌آباد میامی به همت شورای ورزشی این روستا و تربیت بدنی شهرستان شاهرود، نوروز 91 برگزار می‌شود.

عضو شورای ورزشی روستای عباس‌آباد شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقات هر ساله بصورت منظم در این روستا برگزار می‌شود.

حسین اسماعیل بیکی افزود: سال گذشته 16 تیم در این مسابقات شرکت نموده بودند که در پایان تیم‌های میلاد، وحدت و رباط به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

شایان ذکر است که تیم"دوستان" امسال با نام "دوستان هفته نامه کویر" در این مسابقات حضور خواهد یافت.

روستای عباس‌آباد تا مرکز شهرستان میامی 60 و تا شاهرود 130 کیلومتر فاصله دارد.

اعلام نتایج بخش کتبی مسابقات قرآن کریم دانشجویان



بخش کتبی مرحله دانشگاهی بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

دانشجویان منتخب به رقابت های منطقه ای این مسابقات که فروردین ماه 91 در بیرجند برگزار خواهد شد اعزام می شوند.

شرکت کنندگان در صورت برگزیده شدن به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.