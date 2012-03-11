محمد رشتیان درگفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که نقاشی های دیواری در برخی از نقاط شهر از کیفیت چندانی برخوردار نیست گفت: مدیران شهری باید نظارت بیشتری روی این امر داشته باشند، اما در نقطه مقابل نیز گاه طرح ها و نقاشی هایی دیده می شود که کیفیت بالای آن هم در روحیه شهروندان تاثیر گذار بوده و هم اینکه چهره شهر را دگرگون کرده است.

وی با بیان این که در چند سال اخیر یکی از دغدغه های مسوولان سازمان زیباسازی بهبود سیما و منظر شهری، بوده است گفت : اگرچه در این زمینه گام های اساسی نیز برداشته شده است، اما تا رسیدن به ایده آل های مورد نظر طراحان منظر شهری فاصله بسیار زیاد است و قطعاً برگزاری دوسالانه و جشنواره های مختلف معماری، نقاشی و گرافیکی می تواند نقش بسیار بسزایی در ارتقای هر چه بهتر طراحی منظر شهری داشته باشد.

رشتیان ادامه داد: به عنوان یک کارشناس منظر شهری معتقدم سازمان زیباسازی علاوه بر نظارت بر طرح ها باید بر ملات و مصالح و رنگ های بکار رفته در نقاشی های دیواری در سطح شهر نظارت داشته باشد،چه، گاه کیفیت مواد رنگ‌های به‌کار رفته در برخی نقاشی‌های دیواری بسیار پایین است و با این‌که هنوز از زمان طراحی آنها یک سال نگذشته است، پوسته پوسته شده یا ترک برداشته‌اند.

وی با بیان این که نقاشی های کشیده شده در سطح شهر تهران می تواند برگرفته از سنت، هویت و داستان های اساطیری در شاهنامه باشد گفت:به هر صورت نقاشی دیواری برگرفته از سبک مدرنیسم بوده که به ایران وارد شده است و هم اکنون که سازمان زیباسازی گام هایی را برای بهبود منظر شهری برداشته است، می تواند "معنا"را در منظر شهری به مخاطب منتقل کند.

کارشناس ارشد طراحی منظرشهری با اشاره به این که یکی از ایرادات اساسی که می توان به برخی از نقاشی های دیواری گرفت،عدم تناسب و ناهمخوانی این نقاشی ها با پهنه ای که بر آن نقش بسته، است گفت: یک نقاشی زمانی زیبایی بصری را با خود به همراه دارد که تناسبی نیز با موقعیتی که بر آن شکل گرفته داشته باشد. نمای شهری با فرم و محتوایش، خود را به شهروند معرفی می کند، به عنوان مثال فرم یک اثر به شهروند می گوید که اینجا مسجد یا مدرسه یا منزل مسکونی طبقه متوسط است.

وی افزود: طراح و منظر شهری باید بداند که نقاشی دیواری در چه فضا و محیطی قراردارد و قرار است چه پیامی را به شهروندان القا کند. در غیراین صورت تاثیر روحی- روانی بدی در ذهن شهروندان ایجاد کرده و از سوی دیگر چهره شهر را مغشوش تر و ناهماهنگ تر می کند.

