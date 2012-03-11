به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای در سالی که گذشت بیش از 60 صفحه از صفحات پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب به متن سخنان و پیام‌های ایشان اختصاص پیدا کرد، مرور این سخنان می‌تواند نکات و زوایای جدیدی از این سخنان و پیام‌ها را پدیدار کند.

این پایگاه در فراخوانی خطاب به خوانندگان آورده است: اگر شما نظراتتان را درباره مهم‌ترین و به یادماندنی‌ترین جمله رهبر انقلاب در سال 90 بیان کنید، نتیجه‌ این ابراز نظرها، جالب توجه و حاوی نکات ارزشمندی خواهد بود. حال، به نظر شما مهم‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین جمله‌ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سالی که گذشت، کدام جمله است؟



به گزارش خبرنگار مهر، نکته جالب در نظرات پاسخ دهندگان به این فراخوان، توجه بیشترمخاطبان به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره رژیم صهیونیستی است که بیشتر آمار نظرات را به خود اختصاص داده است.