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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۲۰

محمد رعد تاکید کرد:

شکست توطئه ها به سبب پایداری مردم سوریه

شکست توطئه ها به سبب پایداری مردم سوریه

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با انتقاد از مواضع خصمانه برخی رژیمهای عربی علیه سوریه، علت چرخش مواضع غربی ها در قبال سوریه را پایداری مردم این کشور و خنثی شدن تلاشهای مغرضانه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "محمد رعد" رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت : مقامات فرانسوی از آمادگی برای دیدار با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه سخن می گویند، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مخالف دخالت نظامی در سوریه است.

وی افزود: سبب این چرخش مواضع غربی ها در قبال سوریه پایداری مردم این کشور و خنثی کردن همه تلاشهای مغرضانه است. مردم سوریه طرفدار اصلاحات هستند.

رعد گفت : آنچه امروز در سوریه می گذرد به نفع ملت این کشور و لبنان نیست، بلکه به نفع منافع اسرائیل و آمریکاست و در حقیقت مقابله با این تلاشها، مقاومت در برابر طرحهای آمریکا و صهیونیستها در سوریه، لبنان و منطقه است.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت لبنان بیان کرد: بیشتر کشورهای عربی اقدام قاطعی در برابر اسرائیل انجام نمی دهند و جامعه جهانی امروز عزم خود را جزم کرده اند تا کشوری را که سیاستهایش ضد اسرائیل است نابود کنند.

وی بیان کرد: سخن گفتن از دموکراسی که بوی نفت از آن به استشمام می رسد شرم آور است و این شعارها ما را فریب نخواهد داد.

کد مطلب 1557669

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