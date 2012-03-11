شکست توطئه ها به سبب پایداری مردم سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "محمد رعد" رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت : مقامات فرانسوی از آمادگی برای دیدار با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه سخن می گویند، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مخالف دخالت نظامی در سوریه است.

وی افزود: سبب این چرخش مواضع غربی ها در قبال سوریه پایداری مردم این کشور و خنثی کردن همه تلاشهای مغرضانه است. مردم سوریه طرفدار اصلاحات هستند.

رعد گفت : آنچه امروز در سوریه می گذرد به نفع ملت این کشور و لبنان نیست، بلکه به نفع منافع اسرائیل و آمریکاست و در حقیقت مقابله با این تلاشها، مقاومت در برابر طرحهای آمریکا و صهیونیستها در سوریه، لبنان و منطقه است.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت لبنان بیان کرد: بیشتر کشورهای عربی اقدام قاطعی در برابر اسرائیل انجام نمی دهند و جامعه جهانی امروز عزم خود را جزم کرده اند تا کشوری را که سیاستهایش ضد اسرائیل است نابود کنند.

وی بیان کرد: سخن گفتن از دموکراسی که بوی نفت از آن به استشمام می رسد شرم آور است و این شعارها ما را فریب نخواهد داد.