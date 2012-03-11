تمدید نمایش "ماه معصوم"/ حمایت از آثار فاخر در زمینه ترویج فرهنگ نماز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول ستاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، از حمایت اصحاب قلم و آثار فاخر در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز از طریق خرید کتب ارزشمند خبر داد.



حجت الاسلام رئیسی در گزارش عملکرد این ستاد، حمایت از اصحاب قلم و آثار فاخر در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز از طریق خرید کتب ارزشمند را در عناوین مختلف به صورت نقدی و غیرنقدی و حمایت در قالب کتب استانی دانست.



برگزاری جشنواره سینمایی نماز و نیایش با 17 عنوان فیلم در قم



وی به فیلم های حمایت شده با موضوع نماز اشاره کرد و افزود: جشنواره سینمایی نماز و نیایش با 17 عنوان فیلم و با مشارکت انجمن سینمایی جوان به صورت ملی در دست اجراست که 10 مورد آن با موضوع نماز است.



مسئول ستاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم به انجام مکاتبات اداری مربوط به نماز با ستاد اقامه نماز استان و وزارت متبوع اشاره کرد و گفت: این واحد همکاری و مشارکت خوبی با ستاد اقامه نماز استان در اجرای برنامه‌های فرهنگی داشته است.





تمدید اجرای نمایش "ماه معصوم "در قم



با استقبال تماشاگران از نمایش "ماه معصوم" که به همت حوزه هنری استان قم و با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار می‌شود، اجرای این نمایش تا 22 اسفند ماه 1390 تمدید شد.



لازم به ذکر است، علاقمندان می‌توانند دو شب دیگر به تماشای نمایش "ماه معصوم" که در سالن قدس مصلی قم به روی صحنه می رود، بنشینند.



بر پایه این گزارش، موضوع نمایش "ماه معصوم" که منتخب شرکت در بخش مسابقه سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استا‌نی حوزه هنری شده، پیرامون سفر حضرت معصومه(س) به قم است. این نمایش به نویسندگی سید حسین فدایی حسین و کارگردانی کورش زارعی آماده اجرا شده است.



برپایی نمایشگاه هفتمین دوسالانه نگارگران استان قم



به همت حوزه هنری استان قم، انجمن هنرهای تجسمی استان قم و مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نمایشگاه هفتمین دوسالانه نگارگران استان قم برگزار می‌شود.



بر پایه این گزارش، هیئت انتخاب هفتمین دوسالانه نگارگران استان قم از میان 85 اثر ارسالی، 59 اثر از 47 هنرمند نگارگر را شایسته حضور در نمایشگاه دانسته تا به روی دیوار نگارستان اشراق رود.



لازم به ذکر است، نمایشگاه هفتمین دوسالانه نگارگری استان قم از تاریخ 17 الی 28 اسفند ماه 1390 بر پا خواهد بود، لذا علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند در تاریخ یاد شده از ساعت 9 الی 13 و 17 الی 20 به محل نگارستان اشراق واقع در خیابان شهدا قم مراجعه کنند.

