4 مرحله برای استقرار طرح جامع گمرک نوین

به گزارش خبرگزاری مهر،عباس معمارنژاد گفت : یکی از این مراحل استفاده از شیوه های نوین مدیریتی مانند مدیریت ریسک و حسابرسی بعد از ترخیص و دیگری استفاده از فناوری های نوین مثل فناوری ارتباطات و اطلاعات، ایکس ری، گاما ری و فناوری های پرتو نگاری است.

وی از افزایش تخصص و آموزش نیروی انسانی و شفافیت در قوانین و مقررات به عنواندیگر مراحل طرح جامع گمرک نوین نام برد و اظهارداشت: این طرح در بازه زمانی سه ساله به نتیجه خواهد رسید و تا سه سال آینده به گمرک نوین دست خواهیم یافت.



معمارنژاد خاطرنشان کرد: باید ساختار سازمانی گمرک و فرآیندها در این طرح اصلاح شود و ارائه خدمات بر مبنای فناور یهای نوین و سامانه های الکترونیکی صورت گیرد.



رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در ادامه با بیان این که کد رهگیری باید قبل از ثبت سفارش واردات ، دریافت شود ، گفت : در این صورت ثبت سفارش کالا به منزله دریافت کد رهگیری است.



معمارنژاد اظهارداشت: اگر کسی کالایی را ثبت سفارش می کند،یا باید تعهد به اخذ کد رهگیری بدهد یا آن را دریافت کرده باشد. وی افزود: قبلاً مصوب شده بود که گمرک مجوز کد رهگیری را به عنوان یکی از اسناد برای ورود کالا در نظر بگیرد، اما در مذاکره با معاون رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردیم اگر مجوز کد رهگیری را به عنوان یکی از اسناد برای ورود کالا در نظر بگیریم تعداد اسناد ما زیاد می شود و تشریفات گمرکی سخت تر خواهد شد و رتبه ما در سطح بین المللی پایین می آید.



وی تصریح کرد: بر این اساس طبق توافقی که صورت گرفت، مقرر شد کد رهگیری قبل از ثبت سفارش انجام شود.

رئیس کل گمرک ایران همچنین افزایش تجهیزات الکترونیکی و زیباسازی گمرکات را از برنامه های سال آینده اعلام کرد و گفت : در 10 ماه نخست سال 70 درصد واردات با ارز دولتی صورت گرفته است.



وی افزود: پس از تک نرخی شدن ارز در یک ماه گذشته گشایش اعتبار ارزی به مراتب از ماه‌های گذشته بیشتر بوده است.

معمارنژاد در باره روند واردات کالا با ارز‌های آزاد و دولتی گفت : ‌هم‌اکنون واردات با دو ارز دولتی از طریق گشایش اعتبار یا برات و ارز بازار آزاد انجام می‌شود و در 10 ماه گذشته حدود 70 درصد از واردات با ارز مرجع بانک مرکزی و تنها 30 درصد با ارز بازار آزاد صورت گرفته است.



معمارنژاد گفت : کالاهایی که هم‌اکنون وارد می‌شود یا تاکنون وارد شده حداقل 70 درصد با ارز دولتی بوده است.