دیوارنگاری و گرافیک محیطی فاخر، احیاء هویت و فرهنگ ما را به همراه دارد

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به تاثیر مستقیم کاربرد هنر در روحیه شهروندان، گفت: نقاشی دیواری و گرافیک محیطی در شان و جایگاه اصلی سازمان زیباسازی بیشترامر سیاست گذاری و کمتردربخش اجرا است، این درحالیست که قبلا اقدامات این سازمان اجرایی بود که خوشبختانه دوباره در مسیر اصلی خود درحال حرکت است.

به گفته این عضو شورای شهر تهران، مجموعه اقداماتی که در حوزه های پژوهشی و مطالعاتی انجام گرفته، پشتوانه خوبی برای آن چیزی است که نیازاصلی شهرمان به حساب می آید، برگزاری نخستین دوسالانه هم به سازمان برای غنی کردن فعالیتها پژوهشی و هم اجراهای بهتر نقاشی دیواری کمک می کند.

او معتقد است که ما به تهرانی انسان مدار نیازداریم ؛انسان مداربودن یک شهر به آن معنی است که شهری داشته باشیم که انسان محور برنامه ریزی بوده و تمام برنامه ها به این سمت ختم شود.

به گفته رئیس کمسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از جمله اقداماتی که ما را درجهت رسیدن به این هدف کمک می کند همین حوزه «دیوارنگاری و گرافیک محیطی» است و قطعاً دیوارنگاری فاخر می تواند به احیای بخشی ازتاریخ، هویت و فرهنگ گذشته ما کمک کند.

طلایی ادامه داد: احیای تاریخ وفرهنگ ما فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا ما بتوانیم آنچه را که ازگذشته به ارث برده ایم و همواره در منابع فرهنگی و کتاب ها نیز از آن یاد شده است، دردسترس عموم قرار دهیم.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه گاهی یک دیوارنگاری و حتی یک متن می تواند تحولی را دریک انسان به وجود آورد اظهار داشت: با توجه به این جایگاه و نقش تاثیرگذارچنین اقداماتی، من این فعالیت ها را درجهت دستیابی به یک شهرفرهنگی موثر ارزیابی می کنم.