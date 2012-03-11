نگاه اسلام به مقام معلم بالاترین جایگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی در جمع مسئولان شهر و در جلسه شورای اداری ساوجبلاغ عصر یکشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش و نماینده هیئت به ساوجبلاغ و بوربور معاون رئیس جمهور اظهار داشت: ترجمه کلمه تعلیم و تربیت به فارسی "آموزش و پرورش" است و هیچ نگاهی بالاتر از جایگاه علم در اسلام نیست.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ساوجبلاغ افزود: در جایگه علم حاکمیت با کسی است که در همه علم و دانشها سرآمد است و علم فقه بر همه علم ها سرآمد است.

وی گفت: علم فقه علم امر و نهی است به همین خاطر است که در اسلام ولایت و حاکمیت نظام اسلامی به فقیه جامع الشرایط داده شده زیرا همه سازندگی ها علم می خواهد و اگر توانستیم انسان را بسازیم همه کار کرده ایم.

حجت الاسلام ناطقی گفت: اگر دشمنان می خواهند کشوری را در استثمار خود داشته باشند مردم آن کشور را در بی خبری نگه می دارندو این یعنی استثمار فرهنگی که خطر بیشتری دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ساوجبلاغ تصریح کرد: معلمان و استادان دانشگاهها که نسل جوان ما را تربیت می دهند به واقع جایگاهی رفیع و مسئولیتی سنگین بر عهده دارند.

وی ادامه داد: بنده با معلمان آشنایی داشته ام و می دانم که آنها چه مشکلاتی در زندگی دارند اگر می خواهیم معلم برای تعلیم و تربیت دانش آموزان تلاش کند باید کاری کنیم که معلمان دغدغه مسائل مالی را نداشته باشند زیرا فکر یک معلم نباید در پی مسائل مالی باشد و اگر این طور باشد نمی تواند معلم موفقی باشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ساوجبلاغ گفت: معلمی که از او انتظار داریم با مطالعه وارد کلاس درس شود و دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش وادار سازد نباید دغدغه های مالی داشته باشد تا با فراغ بال بتواند مطالعه داشته باشد و چه چیزی از این ارزشمندتر است که ما فرزندان و نونهالان خود را در اختیار یک معلم قرار می دهیم و او باید آنها را به نحو احسن برای زندگی در جامعه تربیت کند.