67 میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد/ کشف مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا احمدی با بیان اینکه، از ابتدای امسال تاکنون بیش از 67 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان کشف شده است گفت: این میزان کالای قاچاق در راستای اهداف برنامه های سال جاری و اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت تشدید مقابله با قاچاقچیان کالا و ارز کشف شده است.

وی با بیان اینه کالاهای کشف و ضبط شده با تشکیل پرونده تحویل مقامات زیربط شده است، افزود: اهم کالاهای کشف شده شامل پوشاک، فرآورده های نفتی، کالای دخانی، مواد آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری، رایانه و لوازم جانبی، تجهیزات ماهواره و سلاح گرم است.

رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی ارزش ریالی این میزان کالای قاچاق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را با 51 درصد افزایش اعلام کرد.

کشف بیش از 11 کیلوگرم انواع مواد مخدر در اراک

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی هم از کشف و ضبط بیش از 11کیلوگرم انواع مواد مخدر در اراک خبر داد و گفت: این مواد در پی اطلاع رسانی مردم به نیروی انتظامی کشف شده است.



صادق حسنوند با بیان اینکه، چهارنفر در این زمینه دستگیر شده اند افزود: مواد کشف شده در خانه متهمان و در جریان توزیع کشف شد.



