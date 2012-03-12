اخلاق هنجاری در دو دهه اخیر با چالش مواجه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ اخلاق هنجاری نشان از تلاش برای شناسایی و مفصل بندی اصولی است که بر اساس آن درستی یا نادرستی افعال اخلاقی مورد تحلیل قرار می گیرند.

در واقع تاریخ اخلاق هنجاری نشانگر تاریخی است که در آن تلاش برای شناسایی، مفصل بندی و دفاع از اصولی که بتوان بر اساس آن افعال را بر اساس درستی یا نادرستی و عادلانه بودن و یا نبودن و با فضیلت بودن یا شریرانه بودن تحلیل و ارزیابی کرد.

باید توجه داشت که اخلاق و فلسفه سیاسی در طول تاریخ اندیشه تحت سیطره و نفوذ اصولی بوده‌اند. اما این وضع ثابت نمانده است.

در طول دو دهه اخیر اصول مسلط در اخلاق و فلسفه سیاسی با چالش مواجه شده است. این چالشها به ویژه از سوی خاص گرایان اخلاقی مطرح شده است.

خاص گرایان اخلاقی اصولی که اخلاق هنجاری بر آن مبتنی بود را به چالش کشیده‌اند. در واقع خاص گرایان اخلاقی معتقد هستند که اندیشه و تفکر اخلاقی و قضاوت اخلاقی نباید مبتنی بر اصول باشد.

در این نشست فیلسوفان معاصر درباره همین اصول کاربردی صحبت خواهند کرد.

اونرا اونیل از دانشگاه کمبریج، استفن جان از دانشگاه کمبریج، مایکل برتمان از دانشگاه استنفورد، جاناتان دنسی از دانشگاه تگزاس و کریستین لیست از مدرسه اقتصادی لندن از جمله سخنرانهای این همایش به شمار می‌روند.