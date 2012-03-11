افق توسعه بخش گردشگری گلستان ترسیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر یکشنبه در جمع مدیران خبرگزاریهای استان افزود: خبرگزاری ها در فرایند توسعه استان، پیشگام بوده و افق این توسعه با همکاری و تعامل آن‎ها سرعت بخشیده می شود.

وی افزود: مدیران نیز باید خود را با رسانه‎ها هماهنگ کرده و با برنامه‎ریزی در راستای توسعه استان در افق 5 ساله گام بردارند.

وی اظهار داشت: همراهی و تعامل خبرگزاری‎ها و رسانه‎ها با مدیران اهمیت دارد ‎و ارائه اطلاعات و اخبار درکمال صداقت، می‎تواند جامعه را از فضای سالم استانی آگاه کند.

عباسی درادامه بیان داشت: زمانی می توانیم به توسعه دست یابیم که توجه ویژه به بخش های مختلف از جمله رسانه ها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: یکی از محورهای مهم توسعه استان، بخش گردشگری است و نمی‎توان این بخش را نادیده گرفت و این اداره کل نیز نسبت به اجرای پروژه های بزرگ در حوزه گردشگری همت گمارده و با برنامه ریزی‎های مدون سرمایه گذاران را به این استان جذب می‎کند.

وی همچنین اذعان داشت: در استان هشت موزه وجود دارد وبا توجه به ثبت فرش ترکمن درفهرست آثار ملی کشور، موزه فرش نیز به زودی درگنبد راه اندازی خواهد شد.

در این نشست مدیران خبرگزاریهای فعال در استان نیز به بیان مشکلات و انتقادات خود در حوزه اطلاع رسانی پرداختند.



درپایان با اهدای هدایا و لوح تقدیر از فعالیت های خبرگزاری های فعال در حوزه های مختلف گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی گلستان، تجلیل به عمل آمد.