افق توسعه بخش گردشگری گلستان ترسیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر یکشنبه در جمع مدیران خبرگزاریهای استان افزود: خبرگزاری ها در فرایند توسعه استان، پیشگام بوده و افق این توسعه با همکاری و تعامل آنها سرعت بخشیده می شود.
وی افزود: مدیران نیز باید خود را با رسانهها هماهنگ کرده و با برنامهریزی در راستای توسعه استان در افق 5 ساله گام بردارند.
وی اظهار داشت: همراهی و تعامل خبرگزاریها و رسانهها با مدیران اهمیت دارد و ارائه اطلاعات و اخبار درکمال صداقت، میتواند جامعه را از فضای سالم استانی آگاه کند.
عباسی درادامه بیان داشت: زمانی می توانیم به توسعه دست یابیم که توجه ویژه به بخش های مختلف از جمله رسانه ها داشته باشیم.
وی اضافه کرد: یکی از محورهای مهم توسعه استان، بخش گردشگری است و نمیتوان این بخش را نادیده گرفت و این اداره کل نیز نسبت به اجرای پروژه های بزرگ در حوزه گردشگری همت گمارده و با برنامه ریزیهای مدون سرمایه گذاران را به این استان جذب میکند.
درپایان با اهدای هدایا و لوح تقدیر از فعالیت های خبرگزاری های فعال در حوزه های مختلف گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی گلستان، تجلیل به عمل آمد.
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