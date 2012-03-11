آجرلو مشکلات کرج را برای وزیر کشور تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو در نشست شورای اداری شهرستان کرج که بعدازظهر یکشنبه با حضور نماینده ویژه رئیس جمهوری و هیئت همراه وی برگزار شد ضمن برشمردن عمده مشکلات مردم خواستار تسریع در احداث شهرک اداری شد.

وی افزود: کرج نیازمند مرکزی واحد است تا درآن همه ادارات به صورت یکجا تجمیع شوند و از رفت و آمدهای درون شهری جلوگیری به عمل آید.

آجرلو در ادامه این نشست به مصوبه تملک دارایی مدیریت شهری اشاره کرد که با تلاش مسئولان هنوز به صورت فعال درنیامده است.

وی ادامه اتوبان همت به رینگ شمالی و جنوبی و رفع مشکلات تملک آن، انتقال چهار زندان، تبدیل اشتهارد و فردیس به شهرستان را دیگر مشکلات کرج خواند.

آجرلو گفت: ساماندهی فاضلاب آسارا و حریم آن، وضعیت جاده چالوس رسیدگی به کانونهای مساجد به عنوان مهمترین سنگر در بحث مقابله با جنگ نرم را نیز از دیگر مطالبات مردم کرد عنوان کرد و از وزیر کشور خواستار پیگری شد.