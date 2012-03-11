مدارس علوم دینی اهل سنت نیازمند تحول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی عصر یکشنبه درجمع روحانیون ممتحن اختبارعلمی مدرسین حوزه های علمیه اهل سنت گفت: جمهوری اسلامی به دنبال ترویج و گسترش تفکر اسلامی در سطح جهان است و به منظور دستیابی به این هدف شیعه و سنی تفاوتی ندارد.

نماینده مردم استان گلستان درمجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحولات روزافزون علم و تکنولوژی اظهار داشت:گذر زمان در اختیار انسان نیست و خودش را تحمیل می کند و به همین خاطر نباید بر برخی از تفکرات سنتی پافشاری کرد.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به نقش محوری مدارس علوم دینی درجامعه افزود: عالم شیعه و سنی متعصب در دنیای امروز تاثیرگذار نیست و مدارس باید به دنبال تربیت عالمان تقریبی باشند.

وی، انصاف را یکی از شرائط انسان عاقل برشمرد و گفت: باخدا وخلق خدا با انصاف باشید و هرگز بی انصافی نکنید.



آیت الله نورمفیدی، ادامه داد: خدمات ارزنده نظام به اقلیت های مذهبی حاکی از تفکر تقریبی و وسعت دید بالای مقام معظم رهبری بوده و ناانصافی است اگرخدمات نظام جمهوری اسلامی به اقوام نادیده گرفته شود.

وی گفت: هدف از این خدمات شیعه کردن اهل سنت و یا بالعکس نیست، بلکه هدف نشر مبانی دین مبین اسلام و تقویت همگرائی و تحکیم بیشتر وحدت بین مذاهب است.