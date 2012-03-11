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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۷

در کهگیلویه و بویراحمد/

13پایگاه امداد و نجات در ایام نوروز خدمات رسانی می کنند

13پایگاه امداد و نجات در ایام نوروز خدمات رسانی می کنند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: 13 پایگاه امداد و نجات و 17 پایگاه راهنمای مسافران در ایام تعطیلات عید به مسافران نوروزی در این استان خدمات رسانی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار امیریان بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: توزیع اقلام فرهنگی و امدادی، راهنمایی مسافران، امداد به افراد حادثه دیده، خدمات درمانی و ... از جمله اقدامات این نهاد در ایام نوروز است.

وی بیان کرد: جمعیت هلال احمر استان سال گذشته در امداد و نجات نوروزی جزو سه دستگاه برتر استانی و چهار استان برتر کشور معرفی شد.

امیریان اظهار داشت: در ایام نوروز گذشته در حوزه جوانان یکهزار و 173نفر روز به مسافران نوروزی خدمات رسانی شده بود و همچنین دوهزار و102نفر با مراجعه به پست‌های راهنمایی هلال احمر راهنمایی گرفتند.

وی عنوان کرد: در مجموع 52 هزار اقلام امدادی و فرهنگی، شش هزار مورد اقلام امدادی و خوراکی، سه هزار عدد محصولات فرهنگی و سه هزار جلد کتاب در بین مسافران نوروزی توزیع شد.

امیریان یادآور شد: همچنین در تعطیلات نوروز گذشته 224 نفر درمان سرپایی انجام شد،42نفر در حوادث نجات پیدا کردند و پنج هزار و 600 نفر اسکان موقت و اضطراری یافتند.

100هزار نفر در استان عضو هلال احمر هستند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: این نهاد در استان بیش از یکصد هزار نفر عضو دارد که نسبت به سال گذشته این تعداد چهار برابر شده اند.

وی بیان داشت: از نظر تعداد اعضا نسبت به جمعیت، هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.

امیریان افزود: همچنین آموزشهای امدادی تخصصی این نهاد نسبت به سال گذشته پنج برابر شده و 65 هزار نفر در استان این آموزشها را فرا گرفتند.

وی همچنین از رشد 300درصدی درآمد جمعیت هلال احمر استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

کد مطلب 1557690

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