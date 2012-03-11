زنجان مقام اول و دوم را در جشنواره قرآنی مدهامتان کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور، افزود: در استان زنجان 197کانون فرهنگی و هنری مساجد وجود دارد که 64 درصد این کانون ها مربوط به کانون های روستایی است.

وی، با اشاره به عملکرد خوب کانون های فرهنگی و هنری استان زنجان،اظهار داشت : اردوهای طرح گردشگری، همایش یک روزه بچه های مساجد و همایش پیرغلامان منطقه انگوران امسال از سوی این کانون ها در استان برگزار شد.

سرپرست دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری استان زنجان ، اظهار کرد :در این استان تعداد 40 باب کتابخانه وجود دارد که 25 نفر از کتابداران این کانون ها بیمه هستند .

مقدمی افزود: امسال 800 برنامه ی مختلف فرهنگی به ویژه در ایام الله دهه مبارک فجر در استان زنجان برگزار شده و 17 هزار نفر از جوانان و نوجوانان استان در ایام فراغت در این کانون ها فعالیت کردند.

وی، تعداد مربیان و مجریان کانون های فرهنگی و هنری مساجد این استان را 800 نفر اعلام و گفت: در سال جاری طرح ریشه کنی بیسوادی قرآنی در 80 کانون استان زنجان اجرا شد.

