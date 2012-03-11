95 مدرسه علوم دینی در گلستان و گیلان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عامری در جمع روحانیون ممتحن اختیار علمی مدرسین حوزه های علمیه اهل سنت، با اشاره به فعالیت 470 مدرس در قالب 95 مدرسه علوم دینی اظهار داشت: از این تعداد 128 نفر در سطح مقدمات، 118 نفر در سطح متوسطه و 88 نفر در سطح نهایی مشغول تدریس هستند.

وی اظهار داشت: از این تعداد تاکنون 331 نفر آنان مجوز تدریس از شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور دریافت داشته اند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: باتوجه به خدمات گسترده و تلاش های انجام شده متاسفانه تاکنون وحدت رویه ای در سرفصل دروس مدارس علوم دینی اهل سنت ایجاد نشده و این نیازمند تدوین یک نظام نامه مدون با مشارکت اهل سنت است.

وی اظهار داشت: منابع علمی مدارس علوم دینی منطقه شرق و غرب گلستان با هم یکسان نیست و این مهم مشکلاتی را برای طلاب به وجود می آورد.



وی، عدم موفقیت در آزمون های تعیین سطح و آزمون روحانیون شاغل را ازعمده این مشکلات برشمرد و گفت: مدیران مدارس باید در این زمینه اهتمام ویژه ای داشته باشند و مدرسین نیز باید مجوز تدریس داشته باشند.



عامری، خدمات ارزنده نظام به اقوام و جامعه اهل سنت را برگرفته از سیاست های کلی نظام و دیدگاه ها و منویات مقام معظم رهبری دانست و اضافه کرد: خدمات به جامعه اهل سنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.



وی با تاکید بر ضرورت اجرای نظام نامه آموزشی مدون تصریح کرد: هدف از این نظام نامه تربیت نیروهای کارآمد در عرصه خدمت به جامعه اسلامی و امکان رقابت با طلاب سایر کشورهاست.