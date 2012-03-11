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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۹

با چهارمین پیروزی پیاپی/

تیم فوتبال پیام انتظار خراسان شمالی داروسازی ساری را مغلوب کرد

تیم فوتبال پیام انتظار خراسان شمالی داروسازی ساری را مغلوب کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال پیام انتظار خراسان شمالی در چهارمین پیروزی پیاپی خود این بار داروسازی ساری را مغلوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور از هفته هشتم، عصر یکشنبه تیم پیام انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی با یک گل از سد تیم داروسازی و پاک ساری گذشت.

در این بازی که از ساعت 15 در ورزشگاه تختی بجنورد آغاز شده بود نبی شجاعی مرد 5 گله پیام علوم پزشکی در دقیقه دوازدهم نخستین گل بازی را به ثمر رساند و با شش گل جایگاه خود را در صدر جدول گلزنان لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور مستحکم کرد.

در ادامه این بازی با وجود تلاش دو تیم توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با همان نتیجه یک بر صفر به نفع نماینده خراسان شمالی به پایان رسید.

تیم پیام انتظار علوم پپزشکی خراسان شمالی در هفته نهم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور به مصاف تیم فوتبال مدرسه عالی حرفه ای مشهد خواهد رفت.

کد مطلب 1557695

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