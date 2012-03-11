بیمه و اشتغال زنان در جلسه کارگروه اشتغال مطرح می شود/ مهریه بالا عامل نابودی زندگی

مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیمه زنان و تمام امورات مربوط به زنان و خانواده در جلسه کارگروه اشتغال مطرح و پیگیری می شود.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده رئیس جمهورادامه داد: بیمه زنان خانه دار به شکل جدی می تواند خیلی از مسائل بانوان را حل کند.

مجتهد زاده در خصوص مهریه اضافه کرد: برخی از بانوان با مهریه بالا ازدواج می کنند تا امنیت داشته باشند.

وی ادامه داد: مهریه بالا امنیت را ایجاد نمی کند و در برخی از مواقع سبب فروپاشی زندگی نیز شده است در صورتی که برخی از افراد فکر می کنند که مهریه بالا سبب تحکیم خانواده می شود.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده رئیس جمهورافزود: خانه داری یک شغل محسوب می شود و ثابت شده که بهره اقتصادی نیز می تواند داشته باشد.

وی اظهار داشت: مرکز توانمندی بانوان در بحث اشتغال نیز مطرح و پیگیری می شود تا در دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز این مسائل بررسی و بر اساس آن برنامه ریزی صحیح صورت گیرد.