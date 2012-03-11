دولت رفع مشکل آب شرب اشتهارد را به جد پیگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی در حاشیه مراسم افتتاح خط تولید 400 هزار تنی میل گرد مجتمع فولاد آریا ذوب در اشتهارد که در راستای چهارمین دور سفر هیئت دولت به استان البرز صورت گرفت، گفت: امیدوارم میزان تولید این مجتمع صنعتی روز به روز افزایش یافته و زمینه صادرات محصولات آن به دیگر کشورها فراهم شود.

وی افزود: اشتهارد ظرفیت و پتانسیل بالائی برای شهرستان شدن دارد و تنها مشکل اشتهارد در حال حاضر مشکل آب شرب است که این امر نیز با همت مسئولان استانی و حمایت جدی دولت در آینده ای نه چندان دور رفع می شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در صورت طراحی و سرمایه گذاری کارشناسانه برای انتقال آب به دشت های اشتهارد، در ظرف مدت زمانی کوتاه درآمدزائی های چشمگیر جبران سرمایه گذاری های انجام شده را کرده و اشتهارد همچون نگینی در کشور می درخشد.

رحیمی در ادامه خواستار تعیین تیم ویژه ای از کارشناسان برای مطالعه طرح انتقال آب به دشت اشتهارد شد و گفت: دولت از طرح آبرسانی و انتقال آب به اشتهارد حمایت می کند.

وی با بیان اینکه امکانات لازم برای انجام کارهای بزرگ در این دیار فراهم است، اظهار امیدواری کرد زمینه های لازم برای تبدیل شهر اشتهارد به شهرستان اشتهارد در آینده ای نزدیک فراهم شود.