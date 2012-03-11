جلسه کارگروه اشتغال در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال بعد از ظهر یکشنبه با حضور احمدی نژاد رئیس جمهور و هیئت همراه در استان البرز برگزار شد.
احمدی نژاد صبح یکشنبه وارد کرج شد و پس از سخنرانی در جمع مردم این شهر به طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ رفت و در جمع مردم این بخش ها نیز سخنرانی کرد.
هیئت همراه رئیس جمهور نیز همزمان طرح ها و پروژه های مختلف را در کرج و بخش های مختلف استان البرز افتتاح کردند.
احمدی نژاد در تمام سخنرانی خود به بحث اشتغال و عدالت گستری تاکید کرد و ادامه هدفمندسازی یارانه ها را از مهم ترین کارهای دولت عنوان کرد.
جلسه کارگروه اشتغال بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و قرار شد شامگاه یکشنبه نشست خبری برای نتیجه این کارگروه برگزار شود.
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