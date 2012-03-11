به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی از استقرار 17پایگاه اطلاع‌ رسانی این اداره‌ کل در ایام نوروز خبر داد و گفت: جمعیت هلال‌احمر استان نیز در این ایام 20 پایگاه اطلاع ‌رسانی در سطح استان راه‌اندازی می ‌کند.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان مرکزی تعداد پایگاه‌های اطلاع ‌رسانی و راهنمایی مسافران سایر سازمان‌های و نهادهای عضو ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این استان را نیز یک‌ صد پایگاه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در این ایام پنج تلویزیون شهری برای راهنمایی مسافران در سطح استان فعال‌اند، گفت: به منظور افزایش سطح اطلاع‌رسانی 700 هزار بروشور برای توزیع میان مسافران نوروزی تهیه شده است.

رضوانی همچنین با اشاره به تهیه یک‌هزار متر بنر تبلیغاتی ویژه نوروز در این استان افزود: 10 هزار کیف تبلیغاتی نیز میان مسافران نوروزی استان توزیع می‌شوند.

آغاز نظارت بر پایانه‌های مسافربری برون‌شهری استان مرکزی



طرح نظارت نوروزی بر پایانه‌های مسافربری برون‌شهری استان مرکزی از سوی معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان آغاز شد.

به گفته رضوانی در این طرح که تا 20 فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت، پایانه‌های مسافربری برون‌شهری استان مرکزی به منظور عرضه خدمات مناسب به مسافران نوروزی و رفع ضعف‌ها و کاستی‌ها نظارت می‌شوند.

وی برخورد با تخلفات احتمالی از دیگر اهداف اجرای این طرح دانست وگفت: نظارت بر کیفیت خدمات شرکت‌های مسافربری و اتوبوس‌ها، نحوه برخورد با مسافران، اعمال قیمت‌های مصوب و نظارت بر تجهیزات و امکانات اتوبوس‌ها از محورهای اجرای این طرح است.

سرپرست میراث فرهنگی استان مرکزی افزود: به این منظور گروهی از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در پایانه‌های مسافربری استان مرکزی مستقر می‌شوند تا علاوه بر نظارت بر عملکرد شرکت‌های مسافربری داخلی بر نحوه عملکرد شرکت‌های اتوبوسرانی که از سایر استان‌ها وارد شهرها می‌شوند نیز نظارت داشته باشند.