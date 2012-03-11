نیمی از دانش آموزان گلستان را دختران تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آیت عصر یکشنبه در نشست فصلی مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی استان گلستان افزود: این قشر دارای علایق ، خواست ها و انگیزه های خاص خود هستند و باید برای برنامه ریزی برای آن ها دقت خواصی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه فراگیر، وسیع ، بستر ساز در حوزه های مختلف علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی است و دانش آموزان را در سطوح مختلف زندگی و فردی و اجتماعی آماده می کند.

نشست فصلی مشاوران امور بانوان به منظور تبیین اهداف ، سیاست ها و فعالیت های آموزش و پرورش استان در خصوص امور بانوان فرهنگی و دانش آموزان دختر برگزار شد.

همچنین ارائه گزارش از فعالیت های شاخص امور بانوان دستگاه های اجرایی و بیان نقاط قوت و چالش های موجود در اجرای فعالیت های حوزه بانوان و دریافت پیشنهادهای اجرایی برای سال 91 توسط مشاوران امور بانوان از سرفصل های این نشست بود.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.

