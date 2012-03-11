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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۷

احمدی نژاد:

45 مورد از مصوبات ساوجبلاغ اجرایی نشد

45 مورد از مصوبات ساوجبلاغ اجرایی نشد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور گفت: از 110 مصوبه سفر قبلی برای شهرستان ساوجبلاغ، 45 مصوبه اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در بین جمعیت مردم ساوجبلاغ گفت: در دور قبلی سفر هیئت دولت به استان البرز، 110 مصوبه برای شهرستان ساوجبلاغ به تصویب رسیده بود که از این تعداد 45 مورد اجرایی نشده است.

وی گفت: 35 مصوبه صددرصد اجرایی شده و 30 مصوبه در حال اجرایی شدن است.

رئیس جمهور گفت: در جلسه هیئت دولت که عصر امروز در مرکز استان البرز برگزار می شود، ابتدا به علل اجرایی نشدن 45 مصوبه پرداخته و موانع موجود برای اجرایی شدن آنها از میان برداشته می شود.

وی گفت: بعد از آن پیشنهادات جدید برای رشد و عمران شهرستان ساوجبلاغ و دیگر شهرستانهای استان مطرح و مصوبات جدید به تصویب می رسد.

احمدی نژاد تاکید کرد: تلاش دولت بر اینست که تا پایان زمان خدمتگزاری دولت دهم همه قول ها و وعده های دولت محقق شود. 

کد مطلب 1557703

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