45 مورد از مصوبات ساوجبلاغ اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در بین جمعیت مردم ساوجبلاغ گفت: در دور قبلی سفر هیئت دولت به استان البرز، 110 مصوبه برای شهرستان ساوجبلاغ به تصویب رسیده بود که از این تعداد 45 مورد اجرایی نشده است.

وی گفت: 35 مصوبه صددرصد اجرایی شده و 30 مصوبه در حال اجرایی شدن است.

رئیس جمهور گفت: در جلسه هیئت دولت که عصر امروز در مرکز استان البرز برگزار می شود، ابتدا به علل اجرایی نشدن 45 مصوبه پرداخته و موانع موجود برای اجرایی شدن آنها از میان برداشته می شود.

وی گفت: بعد از آن پیشنهادات جدید برای رشد و عمران شهرستان ساوجبلاغ و دیگر شهرستانهای استان مطرح و مصوبات جدید به تصویب می رسد.

احمدی نژاد تاکید کرد: تلاش دولت بر اینست که تا پایان زمان خدمتگزاری دولت دهم همه قول ها و وعده های دولت محقق شود.