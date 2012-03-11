تشکیل کانون شعر و ادب / اعزام مداحان به مناطق جنگی جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست علمی مربیان کلاسهای استعدادیابی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس با حضـــور دکتـر ناصــرالدین کاظمی نائب رئیس انجمن علمی کــــودکان استثنایی و مشـــاور ســازمان ملی پرورش استعدادهای درخشـــان در خانه فرهنگ علامه طباطبایی برگزار شد که در آن دکتر کاظمی در سخنانی اظهار داشت: تقویت هوش و آموزش مهارتها برای کودکان استثنایی لازم است اما کافی نیست، بلکه باید ارزشها نیز در کودکان رشد کند، این بدان معنی است که هوش به معنای عقل نیست.



در این جلسه همچنین مسئولیت پذیری، بردباری، صبر، گذشت، تواضع و راه های آموزش آن به کودکان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



کانون شعر و ادب شاعران شهرقدسی تشکیل شد

اولین جلســه تشکیل کانون شعــر و ادب در خانه فرهنگ شهـدای کــاووسیه برگــزار شد که در آن معـاون فرهنگی ســـازمان فرهنگــی ورزشــی و تعـدادی از شـــاعران پیشکســوت شهرقدس حضور داشتند و نحـــوه تشکیل کانونهـای مختلف در سطح شهــر، وظایف و همچنین چهارچوب فعالیت آنها مـورد بحث و بررسی قرار گرفت.



طبق برنامه اعلام شده، در جلسه بعدی اعضاء در خصوص اساسنامه کانون شعر و ادب به بحث و بررسی خواهند پرداخت.

جشن ارتقاء قرآنی خردسالان شهرقدسی برگزار شد



خانه فرهنگ علامه دهخدا جشن ارتقاء قرآنی را با حضور 38 نفر از خردسالان کلاسهای مهد قرآن خود برگزار کرد.

همخوانی سوره های قرآن کریم و اجرای سرود همگانی از جمله برنامه های این جشن بود که با شور و نشاط خاصی برگزار شد.



همچنین در حاشیه این جشن هدایایی به رسم یادبود به تمامی خردسالان حاضر اهداء شد. خردسالان در ترم های مختلف در این مرکز به روش آموزش قرآن از طریق قصه گویی، مشغول قرآن آموزی هستند.



تهمیدات شهرداری قدس در آستانه سال نو



معاون خدمات شهری شهرداری قدس در خصوص طرح استقبال از بهار گفت: طرح استقبال از بهار با رویکرد شهروند مداری و به منظور توسعه و ارتقای سطح خدمات به شهروندان به منظور پاسخگویی به نیازهای آنان در قالب برنامه های فنی و عمرانی،‌ حمل و نقل و ترافیک، ‌خدمات شهری،‌ فرهنگی و اجتماعی و بر اساس نیازسنجی های به عمل آمده در شهرقدس با مشارکت شهروندان اجرایی می شود.

کامران محمد خانی ضمن تاکید بر زیباسازی منظر شهری در آستانه سال نو افزود: شستشو و رنگ آمیزی المانها و مبلمان شهری، شستشوی جداره های شهری (در و کرکره، سایبان، تابلوهای صنفی و تجاری و ...)، حذف زوائد و موانع فیزیکی، شستشو و رنگ آمیزی جداول، آذین بندی و نورپردازی میادین، بازپیرایی بوستانها، گلکاری در میادین و پارکها، پاکسازی و لایروبی انهار، رفع انواع سدمعبر و ... از برنامه های این منطقه در حوزه معاونت خدمات شهری است.

برگزاری نشست تخصصی عرفان‌های نوظهور به همت تبلیغات اسلامی قدس

مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی قدس گفت: به همت این اداره و موسسه قرآنی هادیان راهیان نور، نشست تخصصی عرفان‌های نوظهور در این شهرستان برگزار شد.



محسن دهقانی افزود: استاد این نشست تخصصی، وکیلی بود که در این نشست،به بیان موضوع عرفان‌های نو ظهور پرداخت و گفت: فرقه‌ای که برای برپایی حکومت جهانی صهیون، موقعیت و جایگاه استراتژیک داشته و همچنان‌که زمانی، منشا پدید آمدن سازمان مخوف فراماسونری شد، امروز نیز فرقه‌های شبه ماسونی نوظهور و عرفان‌های انحرافی از آن نشات گرفته است.

مداحان قدسی به مناطق جنگی جنوب کشور رفتند

به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قدس اردوی فرهنگی راهیان نور، ویژه مداحان و مسئولین هیئات مذهبی در این شهرستان برگزار شد.

کارشناس تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی قدس با اعلام این خبر گفت: اعزام مداحان و مسئولان هیئات مذهبی به مناطق جنگی، با حضور صدقعلی جلیل زاده، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی انجام شد.

مجید ملکی افزود: این اردوی فرهنگی با هدف ادامه راه شهدای عالی‌قدر انقلاب اسلامی و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس انجام شد.