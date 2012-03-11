هیئت مدیره نظام مهندسی معدن گلستان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از انتخابات که عصر یکشنبه برگزار شد، 239 نفر از مجموع 428 عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند.

در این دوره از انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن گلستان، 132 نفر از اعضاء که معادل 55 درصد کل اعضاءِ دارایِ حقِ رأی بودند با حضور در محل رأی گیری، کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب کردند.

تعداد 10 نفر در گروه معدن، چهار نفر در گروه زمین شناسی، دو نفر در گروه متالورژی و دو نفر در گروه نقشه برداری کاندیدای عضویت در هیئت مدیره این سازمان بودند، که در گروه معدن حسین ربیع نژاد، صادقعلی مقدم با کسب بیشترین آرا بعنوان عضو اصلی انتخاب شدند.

در گروه زمین شناسی نیز منصور خواجه بعنوان عضو اصلی انتخاب شدند، در گروه متالورژی یادگار احمدی لیوانی بعنوان عضو اصلی انتخاب شد و فرزاد ابراهیمی ملکشاه نیز در گروه نقشه برداری با کسب بیشترین آرا به عضویت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان درآمد.

همچنین جواد قلعه قافی و منصور رحمتی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.