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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۲

وستروله اعلام کرد؛

کمک 265 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به یمن

کمک 265 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به یمن

وزیر امور خارجه آلمان در دیدار امروز خود با مقامات یمن از کمک 265 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای آنچه اصلاحات در این کشور خواند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" در سفر کوتاه امروز یکشنبه خود به یمن "تغییرات مسالمت آمیز" این کشور را ستود.

وی در کنفرانسی مطبوعاتی که پس از دیدار با مقامات یمنی داشت، اعلام کرد اتحادیه اروپا برای حمایت از اصلاحات در یمن 265 میلیون یورو کمک می کند.
 
وستروله همچنین سفر خود به یمن را نشانه حمایت دولت آلمان از ایجاد تغییر در این کشور دانست. این مقام آلمانی امروز با "عبد ربه منصور هادی" رئیس جمهور موقت یمن دیدار و در مورد راههای همکاری آلمان و اتحادیه اروپا با دولت وی برای ایجاد ثبات در این کشور گفتگو کرد.
 
خبرگزاری دولتی یمن (سبا) نیز در گزارشی به نقل از وستروله نوشت : مدل یمن می تواند الگوی خوبی برای ایجاد تغییر در دیگر کشورها باشد. به ادعای وزیر خارجه آلمان، مردم یمن نشان دادند که انتقال مسالمت آمیز قدرت امری شدنی است.
 
وستروله پس از دیدار با مقامات یمنی راهی ریاض شد تا در آنجا با مقامات عربستانی در مورد تحولات منطقه به ویژه اوضاع سوریه بحث و رایزنی کند.

وزیرامور خارجه آلمان در سفر به عربستان با سعود الفیصل وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد .
 
گفتنی است ادعای وستروله در مورد ممکن بودن انتقال مسالمت آمیز قدرت در حالی مطرح می شود که اتحادیه اروپا و آمریکا از آغاز ناآرامی ها در برخی مناطق سوریه، همسو با برخی رژیمهای عربی بر لزوم مداخله نظامی در این کشور برای تغییر نظام آن پافشاری کرده اند.
کد مطلب 1557713

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