همبستگی کرانه باختری با مردم غزه / انتقاد از سکوت رژیمهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، منابع آگاه در کرانه باختری از تظاهرات دهها نفر در رام الله در همبستگی با ساکنان نوار غزه که در معرض حملات رژیم صهیونیستی قرار دارند، خبر دادند.

این منابع بیان کردند: شرکت کنندگان در این تظاهرات، شعارهایی ضد تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی سر دادند و سکوت جامعه بین المللی در قبال این تجاوزات را محکوم کردند.

از سوی دیگر "محمود العالول" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح با اشاره به جنایات مکرر رژیم صهیونیستی درغزه و کرانه باختری گفت : این گونه تظاهرات اعتراض آمیز پیامی به جامعه جهانی برای مقابله با این جنایات است.

عضو کمیته مرکزی جنبش فتح افزود: تلاشهای آشتی ملی باید به سرانجام برسد تا فلسطینی ها با وحدت خود بتوانند در برابر این جنایات بایستند.

وی اظهار داشت : این تحصن ها پیامی به کسانی است که در خواب طولانی به سر می برند. کشورهای عربی تاکی در قبال جنایات مکرر ساکت می مانند؟

عضو کمیته مرکزی فتح بیان کرد: جامعه جهانی باید در حمایت از مردم فلسطین در برابر جنایات مکرر اشغالگران اقدام فوری انجام دهد.

العالول ذکر کرد: جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین با هدف به زانو درآوردن آنها، افزایش یافته است، اما مردم فلسطین همچنان استوار ایستاده اند.

از سوی دیگر "قیس عبدالکریم" معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین گفت : اسرائیل می کوشد که مانع زندگی طبیعی در نوار غزه شود و ادامه تجاوزات و محاصره آن در همین راستا است.

وی بیان کرد: هدف تجاوزات اخیر صهیونیستها مانع تراشی در مسیر تلاشهای آشتی ملی فلسطین است به ویژه اینکه شروع این حملات بدون هیچ بهانه ای انجام شده است.

معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین گفت: این حملات برنامه ریزی شده و برای کشاندن این منطقه به جنگ فراگیر بوده است.