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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۷

فروشگاه ورزشی جدید علی دایی افتتاح شد/ کریمی هم آمد!

فروشگاه ورزشی جدید علی دایی افتتاح شد/ کریمی هم آمد!

فروشگاه ورزشی جدید علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری عصر امروز یکشنبه با حضور چهره‌های ورزشی و فوتبالی رسما افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی و سرمربی فعلی تیم راه آهن شهرری امتیاز نمایندگی فروش یکی از شرکت‌های تولید پوشاک ورزشی گرفته است که از ساعت 17 الی 20 امروز مراسم افتتاح این فروشگاه با حضور چهره‌های ورزشی و فوتبالی افتتاح شد.

دراین مراسم محمدرضا طالقانی، رئیس پیشین فدراسیون کشتی، افشین پیروانی سرمربی پیشین تیم پرسپولیس، یحیی گل‌محمدی، بهزاد غلامپور، محمدعلی یحیوی، عباس دارابی و نفراتی همچون حسن رودباریان، فرشید کریمی، مهرداد پولادی، مهدی امیرآبادی و تعدادی از بازیکنان راه آهن و سایپا حضور داشتند. 

کد مطلب 1557717

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