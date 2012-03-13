هشدار فعالان صنعتی؛ التهابات ارزی چرخ های صنعت را متوقف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کار آفرینان خراسان رضوی در مشهد نسبت به تداوم فضای چند نرخی ارز در کشور و پیامدهای آن برای بخش صنعت و اجرای قانون هدفمندی هشداردادند.

رییس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به مشکلات پیش روی صنعتگران تصریح کرد: علیرغم توجه وتاکید مسئولان طراز اول کشور متاسفانه بعد از سالها ، کشور از اقتصاد تک محصولی رنج می برد وهنوز متکی به نفت است.

تامین ارز تولید کنندگان فقط در مصاحبه ها

رضا حمیدی بابیان اینکه برای هر کاری باید استراتژی داشته باشیم تصریح کرد: سرمنشا بسیاری از نابسامانی های بخش تولید همین عدم داشتن استراتژی صنعتی است در حالی که با داشتن استراتژی صنعتی دیگر با پراکندگی صنایع و عدم مزیت نسبی وتوجیه اقتصادی آنها مواجه نخواهیم بود.

این کار آفرین نمونه با اشاره به اینکه امروز برخورد واقع بینانه مسوولین با واقعیتهای بخش صنعت یک ضرروت است ادامه داد: عدم تامین ارزمورد نیاز تولید کنندگان برای تامین مواد اولیه وارداتی در صدر مشکلات آنها قرار گرفته است این درحالی است که تامین نیاز ارزی آنها تنها در جراید و رسانه ها و درحد اخبار تامین شده است!

حمیدی با بیان اینکه برخی مدیران تنها رویاهای خود رابازگو می کنند ونه واقعیت بخش صنعت را اضافه کرد: بمب ارزی برای صنعتگران عمل نکرده است.

وی با اشاره به این که با توقف بخش تولید واردکنندگان کالاهای مشابه داخلی بیشتر مانور می دهند ادامه داد: متاسفانه تحریم کنندگان داخلی بیش از تحریم کنندگان خارجی به بخش تولید ضربه می زنند.

وی بابیان اینکه باتمام مشکلات وموانعی که سر راه صنعتگر وجود دارد باز در این میدان خواهیم ماند تاکید کرد: تنها عشق وعرق ملی سبب شده است که همچنان دربخش تولید فعالیت کنیم، ضمن اینکه ما هنر دلالی و واسطه گری راهم نداریم.

وی ادامه داد: به رغم ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی بازهم می بینیم که این کالاها وارد می شود بنابراین تاکید داریم که جلو این واردات گرفته شود.

صنعت روی خط بقا

نایب رییس هیات مدیره این انجمن نیز با اشاره به مشکلات پیش روی بخش صنعت تصریح کرد: اگر صنعتگر نتواند خود را با شرایط روز تطبیق دهد به زودی از صحنه تولید و رقابت خارج خواهد شد حتی این خطر برای شرکتها با برندهای مشهور نیز وجود دارد.

به گفته احمد اثنی عشری چنانچه صنعتگران نتوانند خود را بروز کنند وحتی فراتر از رقبای خود برای نیازهای فردا برنامه ریزی وتغییر ساختار دهند دچار مشکل خواهند شد.

وی بابیان اینکه دولت نمی تواند با فشار قیمتی روی کالاها تعادل قیمتی رابرقرار کند بیان داشت: تداوم این رویه سبب می شود که پیامدهای آن از جای دیگری درز پیداکند.

وی همچنین با اشاره به این نکته که قیمت گذاری برروی کالاهایی که استراتژیک نیستند سیاست درستی نیست ادامه داد: این سیاست باعث شده که برخی از صنایع به خط یا مرز بقا برسند در حالیکه ضرورتی ندارد این نوع کالاها قیمت گذاری شوند.

وی همچنین به تبعیض مالیاتی بین شرکتهای دولتی وخصوصی اشاره کرد و افزود: در حالی که کارخانجات دولتی مالیات کمی پرداخت می کنند اما بخش خصوصی باید تا 35 درصد مالیات پرداخت کند.

تولید کنندگانی که واردکننده شدند!

عضو دیگرهیئت مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این جلسه بابیان اینکه باید به مشکلات به صورت ریشه ای پرداخت اظهار داشت: باید این موضوع بررسی شود که مجموع سیاستها در اقتصاد چه آثاری از خود بر جا گذاشته است.

محمد مهدی سیادت افزود: درست است که مشکلات کوچک وبزرگ در بخش صنعت وجود دارد اما چرا ریشه این مشکلات ارزیابی نمی شود و به این موضوع توجه نمی شود که چرا اقتصاد ایران ظرف 50 سال گذشته توسط نفت اداره شده است.

وی ادامه داد: این وضعیت سبب شده که خیلی از شرکتهای تولید کننده عملا به واردکننده تبدیل شوند و تنها پوسته ای از تولید کننده را با خود یدک بکشند.

وی تاکید کرد: قدرت مانور واردکنندگان تحت سیاستهای نادرست سبب شده که تولیدکنندگان داخلی تاب و تحمل این وضعیت را نداشته باشند.

وی با اشاره به التهابات ارزی در چند ماهه اخیر تاکید کرد: نگران این هستیم که کارهای بزرگی مثل اجرای قانون هدفمندی تحت تاثیر آن قرارگیرد که دراین راستا نباید بهانه داد.

ظرفیت خالی صنعت

رییس کمیسیون پیشگیری از جرایم صنعت نیز بابیان اینکه باید در شرایط خاص تصمیم گیریهای خاص انجام گیرد اذعان کرد: در شرایط فعلی نمی توان با سرعت لاک پشتی مشکلات پیش روی تولید کنندگان بخصوص معضل تامین مواد اولیه را دنبال کرد.

حسین متین راد افزود: در بودجه سال آینده هیچ گونه اشاره ای به شرایط خاص نشده و در این راستا بودجه ای برای بخش صنعت لحاظ نشده است، این وضعیت نشان می دهد که تولید در حاشیه قرار گرفته است.

وی درعین حال واگذاری اختیارات ستاد تسهیل به استانداری رایک تصمیم درست ارزیابی کرد وافزود : برای مسئولین استانی دیگر این بهانه قابل قبول نیست که اختیاری ندارند بنابراین فرض بر این است که دیگر هیچ واحد صنعتی در استان نباید با ظرفیت پایین تولید کند.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان در این باره که باوجود ظرفیت خالی دربسیاری از شرکتهای صنعتی نباید مجوز سرمایه گذاری جدید داده شود ادامه داد: در رابطه با طرح تفصیلی ومشکلات صنایع با توسعه محدوده شهر مشهد با شهرداری لایحه پیشنهادی با همکاری تشکل ها وسازمان صنعت تهیه شده که امیدوارم به امضای استاندار برسد.

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وی بابیان اینکه این مشکلات درحالی وجود دارد که بخش تولید با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند ادامه داد: معضل بزرگ صنعتگران موضوع سرمایه درگردش است چنانچه 80 درصد این سرمایه تامین شود شرکتها با حداکثر ظرفیت تولید خواهند کرد وحتی دیگر نیازی به یارانه انرژی هم ندارند.

در این نشست دبیر اجرایی این انجمن نیز به بحث کمبود واگن برای صادرات کالا به کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و گفت: این مشکل در یکی دوسال گذشته بزرگتر شده است بنابراین همچنان با کمبود واگن مواجه هستیم.

امیرمرادی ادامه داد: صادرکننده معتقد است که تهیه واگن وظیفه دولت است اما دولت نیز معتقد است که خرید آنها مقرون به صرفه نیست.

وی در ادامه خواستار گسترش فرهنگ کار افرینی در جامعه شد و ادامه داد: مسایل ارزی و نیز کمبود نقدینگی یکی از مشکلات مهم تولید کنندگان است.

وی خواستار مشارکت بیشتر بانکها برای توسعه صنعت در این استان شد.

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گزارش: امیر پرورش