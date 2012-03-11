منچستریونایتد صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منیونایتد در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس امروز یکشنبه موفق شد با دو گل وین رونی در دقایق 36 و 71 (پنالتی) مقابل میهمان خود وست بروم به برتری برسد. وست بروم از دقیقه 66 این دیدار به دنبال اخراج "یوناس اولسن" 10 نفره به کار خود ادامه میداد.
دیگر دیدار مهم امروز را تیم منچسترسیتی، صدرنشین رقابتهای لیگ برتر در زمین سوانزی برگزار کرد که حاصلی جز شکست برای شاگردان "روبرتو مانچینی" نداشت. این شکست باعث شد تا منچستریونایتد پس از ماهها در صدر جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر قرار بگیرد. تک گل سوانزی در این دیدار را "لوک مور" در دقیقه 83 وارد دروازه من سیتی کرد.
این رقابتها یکشنبه شب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای نوریچ سیتی و ویگان پیگیری میشود. آرسنال هم در آخرین دیدار هفته بیست و هشتم فردا دوشنبه میزبان نیوکاسل خواهد بود.
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 67 امتیاز
2- منچسترسیتی 66 امتیاز
3- تاتنهام 53 امتیاز
4- آرسنال 49 امتیاز (یک بازی کمتر)
----------------------------------------------
18- کویینزپارک رنجرز 22 امتیاز
19- ولورهمپتون 22 امتیاز
20- ویگان 20 امتیاز
نظر شما