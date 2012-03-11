معرفی ناامن ترین کارگاههای تهران/ آتش سوزی در بازار تهران

به گزارش خبرنگارمهر،توجه نکردن به هشدارهای ایمنی همراه با بی احتیاطی کارگران منجر به باعث واژگونی چراغ نفت سوز و رخداد آتش سوزی در انبار کاغذ شد.

این آتش سوزی در یک انبار کاغذ در بازار تهران، چهارسوق بزرگ، کوچه صندوق سازها رخ داد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاههای 7، 97 و 4 را به محل آتش سوزی اعزام شدند. به گفته امیر هاتفی فرمانده آتش نشانان ایستگاه 7 در جریان آتش گرفتن این انبارمقدار زیادی کاغذ که زود اشتعال نیز هست شعله ور شده و آتش سوزی در حال گسترش بود که آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ایمنی و خاموش کننده موفق شدند شعله های آتش را به سرعت مهار وکاملاً خاموش کنند.این حادثه تلفات و خسارت جانی نداشت.

معرفی نا ایمن ترین کارگاههای تهران

همچنین شعله های آتش که بامداد امروز در کارگاه مبل سازی زبانه کشید با واکنش سریع آتش نشانان خاموش و از افزایش خسارت جلوگیری شد. این آتش سوزی در یکی از کارگاههای مبل سازی به متراژ 1700 متر مربع در سه طبقه در بزرگراه آزادگان، منطقه مرتضی گرد رخ داد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاههای 12، 35، 81 و 38 ساعت 8:35 دقیقه به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته رضا یادگاری معاون منطقه 5 عملیات آتش نشانی تهران شعله های آتش و دود بسیار زیادی از پنجره ها، خروجی ها و سقف کارگاه به شدت زبانه می کشید و هر لحظه احتمال داشت به کارگاه های مجاور نیز سرایت کند.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با شجاعت تمام و استفاده از تجهیزات ایمنی و خاموش کننده و انجام عملیات آبرسانی موفق شدند با وجود شعله آتش و دود فراوان در کمترین زمان ممکن این آتش سوزی بزرگ را مهار و کاملا خاموش کنند.

رضا یادگاری همچنین گفت: کارشناسان آتش نشانی با بررسیهایی که پیش از این در منطقه مرتضی گرد انجام داده اند اعلام کردند، کارگاههای این محدوده بسیار نا ایمن و خطرناک و مسیرهای دسترسی به آنها هم بسیار ناهموار و دشواراست و صاحبان کارگاهها و ساکنین این محدوده هم آن چنان که باید برای ایمن سازی اماکن تجاری و مسکونی خود به هشدارهای ایمنی توجه ندارند.

نجات 30 شهروند از حوادث پایتخت

همچنین سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد: وقوع 57 آتش سوزی و 33 حادثه گوناگون دیگر درشب و روز گذشته در کلانشهر تهران باعث شد 5 نفراز شهروندان آسیب ببینند. آتش نشانان با اجرای عملیات امداد و نجات در آتش سوزی ها و دیگر حوادثی که در 24 ساعت گذشته در کلانشهر تهران رخ داد موفق شدند 30 شهروند را که در این حوادث گرفتار شده بودند نجات دهند.

13 واحد مسکونی، 9 دستگاه وسیله نقلیه و 4 واحد تجاری از جمله موارد آتش سوزی در این مدت بود که با حضور بموقع آتش نشانان همه آنها کاملاً خاموش شد.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 11 حادثه آسانسور، 9 حادثه رانندگی، 8 حادثه نشت گاز، 6 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 5 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت و 4 حادثه نشت آب در منازل انجام دادند.