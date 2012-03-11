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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

همایش بررسی سیمای امام علی(ع) در ادبیات بومی لرستان پایان یافت

همایش بررسی سیمای امام علی(ع) در ادبیات بومی لرستان پایان یافت

پلدختر - خبرگزاری مهر: نخستین همایش پژوهشی بررسی سیمای امام علی (ع) در ادبیات فارسی در پلدختر با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه پلدختر عصر یکشنبه در این همایش اظهار داشت: امام علی (ع) از مهمترین شخصیتهایی است که در طول تاریخ محبوب و مورد احترام همه جوامع اسلامی بوده و این محبت و احترام تا امروز بدون وقفه ادامه داشته است.

حجت الاسلام علی محمد لروند گفت: حضرت علی(ع) آئینه تمام نمای نظام خلقت است و به عنوان یک الگو می تواند انسانها را به سمت سعادت سوق دهد.

وی با بیان اینکه امام علی(ع) نماد جوانمردی و الگوی انسان کامل و انسانی برتر است، ادامه داد: در متون نظم و نثر از منش و رفتار حضرت امیر به عنوان نمونه والای یک انسان کامل یاد شده است و برای نسل جوان جامعه باید زندگی واقعی حضرت علی (ع) به نمایش گذاشته شود.

امام جمعه پلدختر گفت: جایگاه حضرت علی(ع) در شعر شاعران از شاعران مدیحه سرا و عارف گرفته تا شاعران حماسه پرداز فارسی جایگاهی بسیار والا و بلند مرتبه و بی نهایت گسترده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر نیز هدف از این همایش را ترویج و گسترش فرهنگ دینی و سیره علوی و همچنین تبیین ابعاد شخصیتی امام علی(ع) در ادبیات بومی لرستان و آشنایی جوانان و شعرا با سیره عملی این امام همام عنوان کرد.

غلامرضا محمودی افزود: سیمای امام علی(ع) در ادبیات بومی لرستان، سیمای امام علی(ع) در شعر شاعران پارسی‌گو، سیمای امام علی(ع) در شعر معاصر و سیمای امام علی(ع) در ادبیات آیینی از موضوعات و محورهای این همایش بوده است.

وی با بیان اینکه این همایش به عنوان اولین قدم در راستان بررسی سیمای امام علی(ع) در آیینه ادبیات و شعر است، گفت: شناسایی جنبه های گوناگون شخصیتی امام علی(ع)، توجه بیشتر به مسائل مذهبی در ادبیات و شعر از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر افزود: بر اساس فراخوان 20مقاله از سراسر استان به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از داوری 5 مقاله منتخب و برگزیده و به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

بنابر این گزارش، در ادامه این همایش مقالات دکتر رضایی نورآبادی، بهادر غلامی و نورالدین بازگیر به عنوان برگزیده معرفی و با اهداء هدایایی از مقالات برگزیده و منتخب تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1557730

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