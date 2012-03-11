همایش بررسی سیمای امام علی(ع) در ادبیات بومی لرستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه پلدختر عصر یکشنبه در این همایش اظهار داشت: امام علی (ع) از مهمترین شخصیتهایی است که در طول تاریخ محبوب و مورد احترام همه جوامع اسلامی بوده و این محبت و احترام تا امروز بدون وقفه ادامه داشته است.

حجت الاسلام علی محمد لروند گفت: حضرت علی(ع) آئینه تمام نمای نظام خلقت است و به عنوان یک الگو می تواند انسانها را به سمت سعادت سوق دهد.

وی با بیان اینکه امام علی(ع) نماد جوانمردی و الگوی انسان کامل و انسانی برتر است، ادامه داد: در متون نظم و نثر از منش و رفتار حضرت امیر به عنوان نمونه والای یک انسان کامل یاد شده است و برای نسل جوان جامعه باید زندگی واقعی حضرت علی (ع) به نمایش گذاشته شود.

امام جمعه پلدختر گفت: جایگاه حضرت علی(ع) در شعر شاعران از شاعران مدیحه سرا و عارف گرفته تا شاعران حماسه پرداز فارسی جایگاهی بسیار والا و بلند مرتبه و بی نهایت گسترده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر نیز هدف از این همایش را ترویج و گسترش فرهنگ دینی و سیره علوی و همچنین تبیین ابعاد شخصیتی امام علی(ع) در ادبیات بومی لرستان و آشنایی جوانان و شعرا با سیره عملی این امام همام عنوان کرد.

غلامرضا محمودی افزود: سیمای امام علی(ع) در ادبیات بومی لرستان، سیمای امام علی(ع) در شعر شاعران پارسی‌گو، سیمای امام علی(ع) در شعر معاصر و سیمای امام علی(ع) در ادبیات آیینی از موضوعات و محورهای این همایش بوده است.

وی با بیان اینکه این همایش به عنوان اولین قدم در راستان بررسی سیمای امام علی(ع) در آیینه ادبیات و شعر است، گفت: شناسایی جنبه های گوناگون شخصیتی امام علی(ع)، توجه بیشتر به مسائل مذهبی در ادبیات و شعر از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر افزود: بر اساس فراخوان 20مقاله از سراسر استان به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از داوری 5 مقاله منتخب و برگزیده و به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

بنابر این گزارش، در ادامه این همایش مقالات دکتر رضایی نورآبادی، بهادر غلامی و نورالدین بازگیر به عنوان برگزیده معرفی و با اهداء هدایایی از مقالات برگزیده و منتخب تجلیل به عمل آمد.