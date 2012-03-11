جریمه 800 میلیونی قاچاقچیان لباسهای چینی

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حکم شعبه تعزیرات حکومتی گیلان دررابطه با دوشرکت توزیع گاز مایع که اقدام به فروش و عرضه خارج ازشبکه 19 تن گاز مایع کرده بودند گفت: این دو شرکت به پرداخت جریمه نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.

در بازرسی از شرکتهای توزیع گاز مایع درقالب گشت سیار دوشرکت متخلف شناسایی وپرونده ای در این رابطه درشعب تعزیرات حکومتی تشکیل و متخلفین علاوه برالزام به استرداد موادبه شبکه رسمی توزیع به پرداخت 17 میلیون تومان جریمه درحق صندوق دولت محکوم کرد.

جریمه 41 میلیون تومانی قاچاقچیان تلویزیونهای LCD

وی همچنین گفت: ماموران نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی طی بازرسیهای خود درچندنوبت مقادیرقابل توجهی انواع تلویزیون LCD ویک دستگاه موتورسیکلت خارجی قاچاق را کشف و پرونده هایی در این رابطه تشکیل شد.

دراین راستا با اعلام شکایت گمرک تبریز پرونده های فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تبریز ارجاع و شعبه یادشده با توجه به مستندات موجود در پرونده ها، متخلفین را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت بیش از 41 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

جریمه قاچاقچیان پارچه

رئیس گشتهای سیار تعزیرات حکومتی کشور اظهار داشت: حسب شکایت گمرک استان چهارمحال بختیاری مبنی بر قاچاق 2622 طاقه پارچه توسط چندنفر در استان پرونده ای در این رابطه درشعبه تعزیرات حکومتی مطرح وموردرسیدگی قرارگرفت. دراین راستا پس ازانجام تحقیقات لازم وسیر مراحل قانونی پرونده فوق جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد. این گزارش حاکیست: شعبه یادشده با توجه به محتویات موجود در پرونده تخلف انتسابی رامحرز تشخیص ومتخلفین علاوه برضبط کالا به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالای مکشوفه درحق صندوق دولت محکوم کرد.

جریمه 800 میلیون تومانی قاچاقچیان لباسهای چینی

سرابیان اظهار داشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالاوارز مستقردرگلوگاه شهیدمدنی مهریزاستان یزد طی بازرسیهای خود مقادیر کالای قاچاق شامل انواع پوشاک وپارچه چینی را شناسایی وتوقیف کردند. دراین راستا با شکایت گمرک استان پرونده هایی تشکیل و پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مستقردرگلوگاه شهید مدنی مهریز یزد ارجاع وبا توجه به مستندات موجود در پرونده تخلف قاچاق محرزتشخیص ومتخلفین علاوه بر ضبط کالا به پرداخت بیش از 800 میلیون تومان جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش ریالی کالای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شدند.