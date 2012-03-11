گوشت و میوه مورد نیاز نوروز مردم تامین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در جلسه ستاد تنظیم بازار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در راستای تامین میوه شب عید 350 تن سیب خریداری و 50 درصد سهمیه پرتقال نیز از مازندران به استان حمل و اکنون در سردخانه ها در حال نگهداری هستند.

وی گفت: تمامی میوه های خریداری شده در راستای قیمت مصوب و برابر در سراسر استان طی چند روز آینده توزیع می شود.

وی افزود: گوشت سفید و قرمز نیز به اندازه مورد نیاز مردم ذخیره سازی شده و در این زمینه جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای سیاست های کنترلی بازار، طی چند روز آینده با پایان یافتن دوره قرنطینه، دام های وارداتی از مرزهای استان کشتار شده و به بازار مصرف کشور و سیستان و بلوچستان وارد می شوند.

وی گفت: اکنون بیش از سه هزار و 700 راس گاو و دو هزار و 899 نفر شتر در قرنطینه های دامی مرزهای استان هستند.

وی افزود: دو هزار و 500 تن گوشت قرمز پرواربندی داخل استان نیز طی یک ماهه آینده وارد بازار مصرف خواهد شد.

آزاد اظهار داشت: همچنین در زمینه میوه و اقلام مصرفی مردم نیز طی یک ماه آینده بر اساس اعلام جهاد کشاورزی، 30 هزار تن هندوانه، 35 هزار تن پیاز، پنج هزار تن موز، دو هزار و 500 تن خیار گلخانه ای، 500 تن گوجه گلخانه ای و 14 هزار تن سیب زمینی در استان تولید و در بازار مصرف سیستان و بلوچستان و کشور توزیع می شود.

وی گفت: ورود به هنگام سازمان ها در تنظیم بازار به خیر و نفع مردم است به طوری که مردم همواره خدمت رسانی پویا را از مسئولان خواستارند.

وی به عملکرد کنترل بازار اشاره کرد و افزود: این روند نظارتی باید تا جو آرام بازار و نتیجه مناسب توسط ناظران و بازرسان ادامه داشته باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: اگر تعامل و حساسیت جمعی در هر برنامه ای اعمال شود به یک نتیجه رضایت بخش منتهی می شود.

وی گفت: نباید با کسب موفقیت در یکی از امور اجرایی و بویژه نظارتی آن را به حال خود رها کرده و فکر کنیم به هدف رسیده ایم.

وی افزایش سرعت چرخ توسعه استان را در اقتصاد پویا دانست و افزود: بازار نیز عضوی از این اقتصاد کلان است که به واسطه ارتباط مستقیم با مردم از حساسیت بیشتری برخوردار است.

آزاد خواستار تعامل، همکاری و همیاری مردم با دستگاههای نظارتی و اجرایی برای کنترل بازار و شناسایی گران فروشان شد.

وی همچنین با تشریح اقدام های انجام شده برای کنترل بازار شب عید گفت: بر پایی هزار غرفه در قالب هشت نمایشگاه بهاره در سطح استان اقدام ارزنده ای بود که در کنترل قیمت مواد پروتئینی، لبنی، پوشاک و آجیل شب عید نقش بسزایی داشت.