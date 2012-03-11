هنرمند اردبیلی به جشنواره سینمای برلین راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین‌المللی سینمای سیاه برلین که از دوم تا ششم می در آلمان برگزار می‌شود، میزبان 11 فیلم ایرانی است و علاوه بر نمایش فیلم‌، چندین سمینار و ورک‌شاپ برگزار می‌کند.

تغییر آب ‌شور دریاچه شورابیل اردبیل به آب‌ شیرین که باعث شده اکوسیستم این دریاچه و مناطق اطراف آن دچار تغییر و دگرگونی شود، موضوع فیلم مستند "چه شور بود دریاچه من" است.

به گفته حسن قهرمانی کارگردان فیلم، این مستند طی سه سال و با تصویربرداری در طول فصلهای مختلف ساخته شده است.

این فیلم پیش از این نیز موفق به کسب تندیس فیروزه ای، دیپلم افتخار از چهارمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت در بخش محیط زیست، دیپلم افتخار بهترین تصویربرداری مستند کوتاه از چهارمین جشنواره فیلم شهر و دیپلم افتخار و تندیس بهترین فیلم مستند در جشنواره گوانجو چین شده بود.

عبداله شکری به عنوان مدیر تصویربردای، حسن قهرمانی تدوین، سعید پور دلی بهروز و محمد بدلی صدا بردار، رامین رحمانی صداگذار، رحمان مجرد عکاس از عوامل این فیلم عنوان شده است.

تهیه کننده گی فیلم مستند "چه شور بود دریاچه من" را مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بر عهده داشته است.