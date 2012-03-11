به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه اسفراین در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان گفت: روحانیون در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند.

حجت الاسلام قدیر محمدیان افزود: روحانیون در هر کجا که باشند به وظیفه خود عمل می کنند.

وی سعه صدر، حسن خلق، روابط اجتماعی، فرهیختگی و تواضع در برابر امرالهی را از ویژگی های روحانیون عنوان کرد.

در این مراسم از زحمات و تلاشهای حجت الاسلام محمد چوپانی قدردانی و حجت الاسلام بداریه به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسفراین معرفی شد.

مسئولین ادارات شهرستان و روحانیون مستقر و طرح هجرت در این مراسم که در محل دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد حضور داشتند.

برگزاری بیست و یکمین کنگره سراسری قرآن کریم در بجنورد



مرحله استانی بیست و یکمین کنگره سراسری قرآن کریم سازمان ملی پرورش استعداهای درخشان به میزبانی بجنورد در محل مجتمع آموزشی فرزانگان برگزار شد.



در این دروه از مسابقات که با هدف توسعه فرهنگ قرآنی و ارتقا بینش قرآنی و اعتقادی دانش آموزان برگزار شد 70 دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه و راهنمایی از شهرستان های بجنورد، اسفراین و شیروان در رشته های حفظ، حفظ ویژه، قرائت و مفاهیم قرآن کریم با یادکیگر به رقابت پرداختند.



مدیر آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در افتتاحیه این مسابقات گفت: قرآن چشمه زلالی است که هرکس در کنار این چشمه قرار گیرد از شادابی، عطر و جوشش قرآن بهره می برد.



جمشید عین بیگی آرامش، موفقیت، رشد و تعالی را از نتایج انس با قرآن کریم دانست و افزود: قرآن اقیانوسی بی پایان است که انتها ندارد و از معجزاتش این است که هرکس با آن انس بگیرد موفقیت و صعودش بیش تر خواهد شد.



در آئین اختتامیه این مسابقات نیز که با حضور الهی راد، معاون پرورشی و تربیت بدنی برگزار شد از برگزیدگان با اهدای هدایایی تجلیل شد.

برگزاری همایش آماده باش همیاران پلیس در بجنورد



جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان در این همایش شعار پلیس در نوروز 91 را «بهار من، آرامش و رضایت تو» اعلام کرد و خطاب به دانش آموزان گفت: پلیس شما دانش آموزان را بسیار دوست دارد و از همین روست که شما را به عنوان همیار خود انتخاب کرده تا بهاری با آرامش در جامعه داشته باشیم.



سرهنگ پاسدار خلیل باقری با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید و امورایثارگران و روز شهدا افزود: آرامش امروز ما مدیون جانفشانی های شهداست، بنابراین وظیفه داریم همواره یاد و خاطره آن ها را زنده نگه داریم.



رئیس پلیس راهوراستان نیز هدف از برگزاری این همایش را نظارت بیش تر بر ترافیک و اطلاع رسانی به جهت شروع مسافرت های نوروزی اعلام کرد و افزود: بیش از 100 هزار دانش آموز در سطح استان به عنوان همیاران پلیس با نیروی انتظامی همکاری دارند.



سرهنگ اسماعیلی اظهار امیدواری کرد به کمک همیاران پلیس در نوروز امسال شاهد کاهش حوادث و تصادفات جاده ای باشیم.



گفتنی است در این همایش باشکوه دانش آموزان با پوشش و کلاه همیار پلیس به اجرای برنامه های مختلفی از جمله سرود و شعر پرداخته و شور و شوق خاصی به مراسم بخشیدند.

چهارمین جشنواره قرآنی جوان در مانه وسملقان برگزار شد



چهارمین جشنواره قرانی جوان مرحله استانی با هدف توسعه تعالیم قرآنی در بین جوانان و نوجوان، با حضور فرماندار،امام جمعه سملقان ،مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی وسرپرست اداره تبلیغات اسلامی مانه وسملقان درشهرآشخانه برگزار شد.



مجید باغانی کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی مانه وسملقان گفت: این جشنواره که با شرکت 235 نفر از خواهران وبرادران برگزار شد، شرکت کنندگان در رشته های حفظ 15 جزء، ترتیل ،حفظ کل قرآن، قرائت قرآن و تواشیح به رقابت پرداختند.



وی به حضور ممتحنین اعزامی از دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان وشهرستانی در این جشنواره اشاره کرد و گفت: در هریک از رشته های مورد نظر در این جشنواره بنا به نظر ممتحنین سه نفر بعنوان نفرات برتر معرفی شده و هدایاء و لوح سپاس جشنواره را دریافت کردند.