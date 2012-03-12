دیدار با مدیرعامل خبرگزاری رسمی سوریه("سانا") و مدیر کل دار البعث بخشی از برنامه بازدید هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی از سوریه بود.



ساختمان سانا در منطقه البرامکه دمشق حدود 45 سال قدمت دارد و بسیار فرسوده و فاقد امکانات یک خبرگزاری ملی است. ساختار این خبرگزاری همچنان سنتی است و مدیرعامل این خبرگزاری غالبا برخی اخبار به اصطلاح" بودار" را حتما باید با "عدنان محمود" وزیر اطلاع رسانی که خود زمانی مدیریت سانا را به عهده داشت هماهنگی کند.



احمد ضوا مدیرعامل و سردبیر سانا در جمع هیئت رسانه ای ایران از مواضع جمهوری اسلامی در پشتیبانی سیاسی و رسانه ای از سوریه در برابر جنگ رسانه های نظام سلطه و رژیمهای عربی همسو قدردانی کرد.



وی به نقش تخریبی رسانه های عربستان و قطر در بزرگنمایی حوادث و جریان سازی های خبری علیه سوریه اشاره کرد و گفت : 63 کانال عربی به طور شبانه روزی اخبارساختگی وغیرواقعی علیه نظام سوریه پخش می کنند.



وی استفاده شبکه های ماهواره ای عرب از اتباع فراری سوریه را که فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی وعلمی هستند بخشی از رفتارهای غیراخلاقی وغیر حرفه ای این رسانه ها توصیف کرد و گفت : فردی به نام رامی عبد الرحمن که قبلا در سوریه به فلافل فروشی اشتغال داشت اکنون به ستاره اطلاع رسانی شبکه های العربیه والجزیره تبدیل شده و از مقرخود در لندن اطلاعات کاملا دروغی در مورد رخدادهای سوریه در اختیار این شبکه ها قرار می دهد.

ضوا تاکید کرد که 80 درصد جنگی که علیه سوریه جریان دارد، رسانه ای است، زیرا در کنار جبهه سیاسی و نظامی جهانی علیه سوریه جبهه رسانه ای عربی گسترده ای نیز علیه سوریه تشکیل شده است.



وی از نقش تخریبی عربستان و قطر در ایجاد تنشهای داخلی برای سرنگونی دولت سوریه اشاره کرد واین سوال را مطرح کرد که چگونه می شود باور کرد که تظاهرات مردمی در عربستان، قطر وامارات حرام است، اما در سوریه تخریب اماکن عمومی و قتل مردم بیگناه از سوی سلفی ها و وهابی های جنایتکار حلال تلقی می شود؟

فردی به نام رامی عبد الرحمن که قبلا در سوریه به فلافل فروشی اشتغال داشت اکنون به ستاره اطلاع رسانی شبکه های العربیه والجزیره تبدیل شده واز مقرخود درلندن اطلاعات کاملا دروغی در مورد رخدادهای سوریه در اختیار این شبکه ها قرار می دهد . مدیرکل سانا

مدیر عامل سانا به اصلاحات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اشاره کرد و گفت سوریه با وجود فشارهای داخلی و خارجی از بحران عبور کرده و دلیل آن رای مثبت 57 درصد ازمردم سوریه به قانون اساسی جدید است .



وی تاکید کرد که مردم سوریه شاید نسبت به حاکمیت حزب بعث نظر مساعدی نداشته باشند، اما موافق بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند زیرا اسد از خانواده ای است که در طول 42 سال گذشته خدمات فراوانی به ملت سوریه ارائه دادند.



اظهارات مدیر عامل سانا نشان می دهد که رسانه های سوریه، آمادگی لازم را برای مقابله با موج تهاجم تبلیغاتی رسانه های عربی نداشتند و در عین حال واکنش رسانه های محلی سوریه نوعا تدافعی است در حالی که طرف مقابل شیوه تهاجم تبلیغاتی را در پیش گرفته است.



ضعف اطلاع رسانی سوریه درباره پوشش واقعی رخدادهای داخلی این کشور سبب شده تا مردم سوریه برای آگاهی از اوضاع کشور خود به شبکه های عربی رو بیاورند، هر چند که مردم شوخ طبع وخوش ذوق سوریه بر سطل های آشغال خیابانهای دمشق، آرم شبکه های العربیه و الجزیره را به نشانه نارضایتی از رویکرد خصمانه و ضد سوری این رسانه های وابسته به آل سعود و آل ثانی نقاشی کرده اند! .



دیدار بعدی هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی از دار البعث سوریه بود که مجموعه ای از مجلات و روزنامه ها را زیر پوشش خود دارد.



عبداللطیف عمران مدیر کل دار البعث که یک موسسه قدیمی درآمد زایی است در گفتگو با نمایندگان رسانه های ایران شرح جامعی از حوادث سوریه ارائه داد.



وی وجود اختلاف و شکاف میان دیدگاه کشورهای عربی و اتحادیه اروپا را به سود دولت و نظام سوریه دانست و گفت اتحادیه اروپا و آمریکا اکنون بر سر مسئله حوادث سوریه به دلیل ورود القاعده به جریانهای سیاسی و نظامی سوریه با عربستان و قطر اختلاف نظر پیدا کرده اند.

وی به کنفرانس تونس اشاره کرد و گفت این کنفرانس با شکست روبرو شد، زیرا با وجود حضور بیش از 60 وزیر امور خارجه در این کنفرانس بروز اختلاف میان هیئتهای شرکت کننده سبب شد تا این کنفرانس بدون نتیجه پایان یابد.



عبداللطیف عمران افزود: درجریان برگزاری کنفرانس تونس میان آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه و سعود الفیصل وزیر خارجه رژیم عربستان مشاجره لفظی شدیدی بروز کرد، زیرا فرانسه مایل به دخالت نظامی در اوضاع داخلی سوریه نیست در حالی که عربستان کشورهای غربی را به دخالت نظامی در سوریه تشویق می کند.



وی در ادامه با اشاره به کمکهای مالی آمریکا به مخالفان نظام سوریه ،موضعگیری وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص تردید این کشور برای کمک به مخالفان نظام سوریه را صادقانه ندانست و گفت : روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" اخیرا فاش کرد که آمریکایی ها از سال 2005 به مخالفان سوریه کمک مالی و حمایت سیاسی ارائه می کردند و شرط بندی آمریکا روی معارضان شرط بندی "اشتباه" است و اخیرا این کشور به این نتیجه رسیده است که نظام حاکم بر سوریه خیلی قویتر است از توطئه هایی است که این کشور و اعراب علیه دمشق طراحی کرده اند.



مدیرکل روزنامه البعث تاکید کرد تعدادی افسر بلند پایه فرانسوی، ترکی، عربستانی، لیبیایی و قطری که برای آموزش نظامی خرابکاران به طور مخفیانه وارد سوریه شده بودند توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند و سوریه در حال چانه زنی با کشورهای متبوع این افسران است.



مجموعه این دیدارها نشان داد که ارتش و دولت سوریه به شکلی منسجم در برابر تروریستها صف آرایی کرده اند و با اطمینان از آینده سوریه اصلاحات بشار اسد را تنها راهکار برون رفت این کشور از بحران فعلی می دانند.



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"حسن هانی زاده" خبرنگار اعزامی مهر به سوریه