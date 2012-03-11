نرخ دیه برای سال 91 پیشنهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری در حاشیه سفر استانی رئیس جمهور و هیئت همراه به استان البرز و در جمع خبرنگاران گفت: بنا به رایزنی های صورت گرفته، امسال رقم زیادی به دیه و حق بیمه اضافه نخواهد شد.

وی افزود: رقم دیه برای ماه های غیر حرام مبلغ 945 میلیون ریال و ماه های حرام یک میلیارد و 260 میلیون ریال در لایحه پیشنهادی سال 91 ارائه شده است.

وزیر دادگستری گفت: با اعمال قانون جدید راهنمایی و رانندگی در چند ماه اخیر شاهد کاهش چشمگیر تصادفات و به تبع آن کاهش مرگ و میر و در نتیجه کاهش زندانی های غیرعمدی هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد: با رعایت همه جانبه قانون روز به روز از تعداد زندانیان غیرعمدی کشور کاسته شود.

بختیاری گفت: در لایحه بودجه امسال همچنین چند وام قرض الحسنه برای استفاده زندانیان پیشنهاد شده است.