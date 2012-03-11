محمدرضا مجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح قبل از روزهای پایانی سال 90 آغاز شده و تا 15 فروردین 91 توسط کارشناسان مراکز بهداشت شهرستان ها اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح مأموران بهداشتی بر عرضه و تولید مواد غذایی در رستوران‌ها، اغذیه فروشی‌ها و شیرینی‌ فروشی‌ها نظارت خواهند داشت.

مجدی تصریح کرد: به منظور پیشگیری از بروز بیماری‌های قابل انتقال، طرح نظارت بر بهداشت در تمام اماکن عمومی اجرا می شود.

خراسان شمالی بین دو قطب زیارتی مشهد مقدس و گردشگری شمال کشور قرار دارد و همه ساله در ایام تعطیلات نوروزی میزبان تعداد بی شماری از مسافران نوروزی و زایران بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج (ع) است.

در نوروز سال 90 تعداد سه میلیون و 519 هزار مسافر از این استان عبور کردند که 149 هزار و 401 نفر در مکانهای اقامتی در نظر گرفته شده اسکان یافتند.

میزان ماندگاری مسافران نوروزی در این استان در سال 90 بین هفت تا هشت ساعت بود که نسبت به سال قبل از آن، بطور متوسط 5/4 ساعت افزایش داشت.