شب شعر انتظار در اردکان برگزار شد

مسئول روابط عمومی دانشکده هنر و معماری اردکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب شعر انتظار با حضور بیش از 40 نفر از شعرای شهرستان اردکان و همچنین شعرای دانشجوی دانشکده هنر و معماری اردکان در محل سالن اجتماعات این مرکز آموزش عالی برگزار شد.

محمد کمالی افزود: در این شب شعر که با استقبال کم نظیر دانشجویان این دانشکده مواجه شد شاعران برگزیده، اشعار خود را در وصف حضرت صاحب الزمان (عج) و انتظار آن امام همام در زمان غیبت قرائت کردند.

وی عنوان کرد: این مراسم به همت دانشکده هنر و معماری، دفتر بسیج دانشجویی و انجمن شعر و ادب شهرستان اردکان برگزار شد.

کمالی هدف از برگزاری این شب شعر را آشنایی دانشجویان با مفاهیم عمیق انتظار، درک دوران انتظار و همچنین شناخت زمینه های ظهور امام زمان (عج )عنوان کرد و افزود: این دانشکده در طول ایام سال مراسم فرهنگی، مذهبی مختلفی را به منظور تقویت روح معنویت در فضای دانشکده، آگاهی بخشی به دانشجویان و افزایش علاقه های مذهبی آنان برگزار کرده است.

وی یادآور شد: در این مراسم از شعرای برتر شهرستان و دانشکده هنر و معماری و نقاشان تابلوی ظهر عاشورا با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

در این مراسم صمیمی شعرای برگزیده سروده های خود را در حضور بیش از 500 نفر از دانشجویان دانشکده هنر و معماری اردکان قرائت کردند و مورد تشویق حاضران قرار گرفتند.