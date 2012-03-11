بررسی 50 درخواست شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یار احمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجوز عضویت چهار شرکت دانش بنیان لرستان در حوزه های گیاهان دارویی و ساختمان برای عضویت در پارک علم و فناوری استان صادر شد.

وی با بیان اینکه سهمیه پیش بینی شده برای عضویت شرکتهای دانش بنیان لرستان در پارک علم و فن آوری در سال 90 پنج شرکت بوده است، افزود: با این حال در حال حاضر صدور مجوز عضویت برای چهار شرکت دانش بنیان دیگر استان در حوزه های الکترونیک و صنایع غذایی در دست بررسی است.

یاراحمدی ادامه داد: پیش بینی می شود که شرکتهای دانش بنیان عضو در پارک علم و فناوری استان تا پایان سالجاری به 10 شرکت افزایش یابد.

سرپرست پارک علم و فنآوری استان لرستان حمایتهای مالی، ارائه تسهیلات بانکی، تامین فضای کاری و رفاهی، بازاریابی، انتقال تکنولوژی، ارائه خدمات حقوق مالکیت فکری، برگزاری دوره های آموزشی شامل دوره های روش های تخصصی کسب و کار دانش بنیان و مدیریت مبتنی بر پژوهش و ارتقا فعالیت‌های تحقیق و توسعه را از جمله خدمات پارک علم و فناوری استان برای ارائه به شرکت های دانش بنیان برشمرد.

یاراحمدی ادامه داد: حجم درخواستهای عضویت شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فن آوری استان حدود 50 درخواست بوده که در دست بررسی است.

وی در ادامه از بررسی چهار طرح کلان در حوزه کشاورزی، مهندسی مکانیک و الکترونیک در پارک علم و فناوری لرستان خبر داد و تصریح کرد: در صورت تایید نهایی این طرحها و طی مراحل تجاری سازی خطوط تولید مرتبط با این طرح ها در استان راه اندازی می شود.