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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۹

نمایشگاه معرفی مشاغل در بافق گشایش یافت

نمایشگاه معرفی مشاغل در بافق گشایش یافت

بافق - خبرگزاری مهر: نمایشگاه معرفی مشاغل و آموزش مهارت های زندگی در شهرستان بافق گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه صنایع بومی بافق شامل بادبزن، جارو، سبد، کلاه، حصیر و پادری به نمایش گذاشته شده است.

معرفی مشاغل فنی وحرفه ای برای دانش اموزان پایه اول متوسطه از حاشیه های این نمایشگاه است.

مدیر آموزش و پرورش بافق درباره اهداف برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف آشنایی و انتخاب رشته تحصیلی برای دانش آموزان پایه اول دبیرستان دایر شده که محل مناسبی برای معرفی مشاغل و رشته های تحصیلی مختلف و نیز جذب دانش آموزان در رشته های فنی مورد علاقه آنهاست.

محمود خواجه ای، احیا و توسعه مشاغل بومی بافق را از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.

وی با اشاره بر ضرورت آگاهی بخشی به دانش آموزان توسط مربیان و مشاوران در مدارس تاکید کرد: وظیفه و رسالت آنان این است تا دانش آموزان را که آینده سازان این مملکت هستند با مشاغل پرسود آشنا کنند و آنها را به سمت تحصیل مناسب و کاربردی سوق دهند.

این نمایشگاه تا سه شنبه 23 اسفند ماه در محل کانون پرورشی شهید باهنر بافق واقع در خیابان وحشی بافقی دایر است.

کد مطلب 1557746

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