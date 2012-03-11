ماده 13 قانون حمایت از آزادگان از سال 91 اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ودود سید شنوا بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان افزود: این ماده در مجلس تصویب شده و طبق آن مقرر شده ایام اسارت آزادگان در پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت دو برابر در نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، این ماده به استانها ارسال شده و استاندار اردبیل نیز به تمامی ادارات ابلاغ کرده تا از سال 91 اعمال شود.

حذف مرزهای جغافیایی در ارائه خدمات به ایثارگران

مدیرکل سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همچنین از حذف مرزهای جغرافیایی در ارائه خدمات به خانواده شهدا و ایثارگران کشور و این استان خبر داد.

وی اضافه کرد: از این پس خانواده شهدا و ایثارگران در تمامی استانها و شهرهای کشور با ارائه کد ایثارگری بدون توجه به استان محل استقرار خود می توانند از خدمات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استفاده کنند.

سید شنوا با اشاره به هوشمند شدن کارت ایثارگری از سال 91 تصریح کرد: با هوشمند شدن کارت ایثارگری، خانواده های شهدا و ایثارگران حقوق، بیمه، خدمات درمانی و شاخصهای ایثارگری را تنها با کارت هوشمند ایثارگری دریافت می کنند.