دوره کاراته شیتو ریو - شیتوکای بانوان در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی وهیات کاراته استان یکدوره کلاس استاژ فنی ویژه بانوان در خانه کاراته استان واقع در استادیوم شهید بهشتی بوشهر برگزار شد.

این کلاس در هفته گذشته به مدت سه روز توسط مدرس هلن سپاهی مدرس فدراسیون کاراته ایران اعزامی از تهران و با شرکت بیش از یکصد نفر بانوی ورزشکار از سراسر استان درده کمربندهای بنفش ، قهوه ایی و مشکی در سالن خانه کاراته بوشهر برگزار شد.

در این کلاس آزمون عملی مربیگری 14 نفر و دواری 10 نفر شرکت کننده از درجه ( سی جاج - cj) تا درجه ریفری بی ( r b) ده نفر در آزمون دان دو ، 19 نفر - در آزمون دان یک 190نفر و در ازمون قهوه ایی نیز 19 نفر شرکت داشتند.



همایش زکات در دشتستان برگزار شد

به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) برازجان و همکاری اداره تبلیغات اسلامی دشتستان همایش زکات با حضور غلامحسین خسروی فرماندار دشتستان، حجت الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا رئیس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان و جمعی از روحانیون و اقشار مردم در سالن اجتماعات کانون امام خمینی (ره) برازجان برگزار شد.

ایجاد راهکار در تصریح امر جمع آوری زکات و روش هزینه کرد آن و تشویق آحاد مردم به فریضه پرداخت زکات از بحث های جالب توجه همایش بود.

افتتاح ساختمان جدید موسسه قرآنی نور الزهرا (س) کنگان



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان از افتتاح ساختمان جدید موسسه قرآنی نور الزهرا (س) کنگان در اسفند سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام رحیم اهرمی در این باره اظهار داشت: در گفتگوهایی که با مسئول موسسه قرآنی نور الزهراء کنگان صورت گرفت، مقرر شد با حضور نماینده اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در کنگان ساختمان جدید موسسه قرآنی نور الزهرا (س) این شهر افتتاح شود.

حجت الاسلام اهرمی در ادامه افزود: موسسه قرآنی نور الزهرا (س) دومین موسسه سطح شهرستان کنگان است که از سازمان تبلیغات اسلامی مجوز دارد.

نمایشگاه دستاوردهای مرکز خواهران آموزش فنی و حرفه ای بوشهر



نمایشگاه مشاغل خانگی از سوی اداره کل تعاون، کا و رفاه اجتماعی با اهداف آشنایی عموم با مشاغل خانگی و معرفی مشاغل استان برگزار شد.

مرکز خواهران آموزش فنی و حرفه ای نیز در این نمایشگاه حضور فعال داشت.

معرفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای بوشهر و ارائه دستاوردهای مرکز خواهران آموزش فنی وحرفه ای در بحث مشاغل خانگی از حرفه های آموزشی کیف دوزی، معرق کار چوب و ساقه گندم، سفره آرای عقد، سوخت نگاری، پرورش قارچ و کشتکار گلخانه ای از جمله مواردی بود که در معرض بازدید علاقه مندان قرار گرفت.

اهدای کتاب با موضوعات دینی و قرآنی در دشتستان



به همت واحد تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی دشتستان تعداد 200 جلد کتاب با رویکرد دینی و فرهنگ قرآنی به هیئت امام حسن مجتبی (ع) دشتستان اهدا شد.

محمدجواد غلامحسین زاده، کارشناس تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی دشتستان اظهار داشت: با هماهنگی به وجود آمده و در راستای تجهیز کتابخانه های مساجد و هیئات مذهبی به کتاب های با رویکرد اسلامی و فرهنگ غنی قرآن تعداد 200 جلد کتاب به کتابخانه هیئت امام حسن مجتبی (ع) واقع در حسینیه اعظم برازجان اهدا شد.

هیئت امام حسن مجتبی (ع) واقع در حسینیه اعظم برازجان در سال 1370 تاسیس شده و صفر مهدوی، مسئول آن هیئت است.

تقدیر پایلایشگاه جم از شرکت کنندگان در پیاده روی خانوادگی



کارکنان وخانواده های این شرکت نیز درهمایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی که روز گذشته(19 اسفندماه) درشهرجم برپا شده بود حضور گسترده داشتند.

این همایش به مناسبت روز جم و با همکاری ستاد دومین همایش روز جم در ساعت هفت صبح از میدان امام حسین (ع) تا پارک پردیس برگزار شد.

علاوه بر شرکت پالایش گازفجرجم ، شرکت‌ خدمات غیر صنعتی گاز ایران، شورای اسلامی شهرجم، شهردای و اداره ورزش و جوانان شهرستان جم نیز در تهیه جوایز این همایش نقش ارزنده ای داشتند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی جم شهرستان جم دراین همایش از مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم و همه کسانی که در این همایش همکاری کرده‌اند تقدیر کرد.

850 گفتمان دینی در استان بوشهر برگزار شده است



دبیر طرح گفتمان دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تشریح فعالیت های صورت گرفته در سال جاری به استقابل گسترده نوجوانان و جوانان از این طرح فرهنگی دینی اشاره و در این باره تاکید کرد که در سال جاری و تا پایان بهمن ماه مجموعاً 850 گفتمان دینی در سطح مدارس استان بوشهر برگزار شده است.

عبدالله رئیسی با بیان این که طرح گفتمان دینی از بهترین، موثرترین و کیفی ترین طرح هایی است که در طول سه دهه اخیر توسط سازمان به اجرا در آمده است، افزود: در سال جاری تمام تلاش ما در اداره کل بر این اصل استوار بود که با استفاده از تجربه و دانش اساتید بومی و تعامل با آموزش و پرورش استان، طرح گفتمان دینی را به صورت مطلوب و تاثیرگذار و با موضوعات امروزی و مورد نیاز در سطح دبیرستان های استان برگزار کنیم و به لطف خدا توانستیم بیش از 850 گفتمان دینی در سطح استان برگزار کنیم که این مسئله در نوع خود یک تحول به لحاظ کیفی محسوب می شود.

برترین های رشته ورزشی موی تای استان مشخص شدند



در این مسابقات که در شهر برازجان برگزار شد، در وزن های 30- کیلوگرم محمد شورکی، 33- نیما باقری، 37- اشکان رضازاده، 45- مجید زاهدی، 48- صدرالله سرافراز، 51- باقر سلمان پور، 52- فرشاد صداقت، 60- رضا بحرانی صاحب مقام های برتر شدند.

همچنین در وزن های 5/63- ابوالفضل فیض الهی، 67- احسان کارگر، 71- جاوید اوجی فرد، 81- سید صادق موسوی زاده، 91- حسین قدرتی و 91سعید دهقان مقام قهرمانی مسابقات را از آن خود کردند.

مقام های دوم و سوم هر وزن نیز در پایان مسابقات اعلام شد و از آنها نیز تقدیر به عمل آمد. در این مسابقات موی تای کاران شهرهای برازجان، گناوه، راهدار، دالکی، قلعه سفید و بوشهر شرکت داشتند

پیروزی شاهین عامری در اولین دیدارزیر گروه امید کشور



تیم فوتبال شاهین عامری قهرمان امیدهای استان در فصل گذشته که در بازی های زیرگروه امید کشور شرکت کرده، اولین بازی خود مقابل سپاهان نوین اصفهان را با پیروزی پشت سر گذاشت.

شاگردان سید علی بکا در پایان 90دقیقه تلاش به تساوی بدون گل دست یافتند تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود ، در ضربات پنالتی سید حسین بکا دروازه بان شاهین عامری سه ضربه پنالتی را مهار کرد تا تیم پدرش در اولین گام پیروز شود

شرکت پتروشیمی مروارید عسلویه قهرمان لیگ دسته دوم پینگ پنگ باشگاههای کشور شد



تیم شرکت پتروشیمی مروارید عسلویه استان بوشهر موفق شد با شکست دادن تمامی حریفان خود قهرمان لیگ دسته دوم پینگ پنگ باشگاههای کشور شود و بهمراه تیم نساجی تجارت اصفهان به لیگ دسته اول کشور صعود نمایند.

این مسابقات با شرکت چهار تیم از باشگاههای کشور( شرکت پتروشیمی مروارید عسلویه ، شرکت نساجی تجارت اصفهان ، پارس جنوبی و هیات دشتستان ) و به میزبانی هیئت تنیس استان و شهر بوشهر در سالن دو هزار نفری فجر بوشهر به مدت دو روز در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد

صعود گروه کوهنوردی دانشگاه خلیج فارس به ارتفاعات خاییزکوه بیرمی



گروه کوهنوردی دانشجویان خلیج فارس موفق شدند به ارتفاعات کوههای خاییز صعود نمایند.این گروه متشکل از 24 نفر کوهنورد از دانشجویان گروه کوهنوردی دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر در یک برنامه یک روزه و روز جمعه موفق به صعود به ارتفاعات خاییز تنگستان از مسیر روستای گشی شدند.

درخشش سه نفر از ورزشکاران تالاسمی ماژور پینگ پنگ باز درمسابقات کشوری



هیئت ورزشی بیماران خاص استان بوشهر، تیم پینگ پنگ بانوان هیئت تالاسمی که متشکل از سه نفر است به مسابقات قهرمانی کشور اعزام کرد که در پایان مسابقات تیم بوشهر موفق شد مقام پنجم تیمی را از آن خود کند.

رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص استان بوشهر گفت: تیم بانوان بوشهر در نیمه فصل دوم با توجه به حضور سه نفر ازبانوان در رشته پینگ پنگ و مسابقات کشوری توانست صاحب یک مقام سوم و پنجم کشوری توسط بانوان سوده محمدی در رده سنی 29 سال و بنفشه باژوند در رده سنی 29 سال مقام پنجم شدند که در مجموع یک مقام پنجم تیمی بدست آوردند.

زهرا پالیزدان افزود: بانوان ورزشکاران رشته های مختلف این هیئت استان در سال 90 و در سطوح کشوری توانستند صاحب مقامهای متعددی .

تقدیر از افتخارآفرینان دوازدهمین دوره المپیاد ملی مهارت



سرپرست مرکز شماره 2 آموزش فنی و حرفه ای در جلسه ای با حضور خمسه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای ، کلیه عوامل اجرایی و شرکت کنندگان در مرحله کشوری دوازدهمین دوره المپیاد ملی مهارت از کارآموزان افتخار آفرین مرکز شماره 2 آموزش فنی و حرفه ای با اهدا هدایایی تقدیر نمود.

عبدالرحیم آرمند افزود: رسول امیدواری موفق به کسب مدال نقره در رشته کابینت سازی چوبی و امیر باقری موفق به کسب دیپلم افتخار رشته نجاری در مرحله کشوری دوازدهمین دوره المپیاد ملی مهارت از کارآموزان مرکز شماره 2 آموزش فنی و حرفه ای بوده که از طرف رئیس مرکز مورد تقدیر قرار گرفتند.