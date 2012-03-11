ضریب امنیت در کرج رشد چشمگیری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در نشست شورای اداری شهرستان کرج که عصر یکشنبه با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: با تلاشها و اقداماتی که با همکاری نیروی انتظامی و دستگاههای مسئول صورت گرفته است، به جرات می گوییم که ضریب امنیت در این کلانشهر رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: با توجه به جمعیت بالای این کلانشهر و مهاجرپذیری آن کنترل جرم در آن کار سختی است، ولی با تلاش های بی وقفه این کار امکان پذیر است.

ایران نژاد به شاخص سرقتها اشاره و تصریح کرد: در بخش شاخص سرقت ها با جمع آوری معتادان و کارتن خوابها توسط نیروهای انتظامی و امنیتی به کاهش چشمگیری دست یافته ایم.

وی در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت: در سفرسوم رئیس جمهوری، 206 پروژه عمرانی با چهار هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسیده که بخشی از آنها اجرایی شده است.



وی ادامه داد: اکنون روند اجرایی پروژه های عمرانی در کرج به سرعت در حال انجام است؛ به طوری که شهرها و مناطق این شهرستان به کارگاه عمرانی تبدیل شده است.

