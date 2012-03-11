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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۲۶

ایران نژاد:

ضریب امنیت در کرج رشد چشمگیری داشته است

ضریب امنیت در کرج رشد چشمگیری داشته است

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این شهرستان برای کاهش جرم تصریح کرد: ضریب امنیت در کرج نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در نشست شورای اداری شهرستان کرج که عصر یکشنبه با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: با تلاشها و اقداماتی که با همکاری نیروی انتظامی و دستگاههای مسئول صورت گرفته است، به جرات می گوییم که ضریب امنیت در این کلانشهر رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: با توجه به جمعیت بالای این کلانشهر و مهاجرپذیری آن کنترل جرم در آن کار سختی است، ولی با تلاش های بی وقفه این کار امکان پذیر است.

ایران نژاد  به شاخص سرقتها اشاره و تصریح کرد: در بخش شاخص سرقت ها با جمع آوری معتادان و کارتن خوابها توسط نیروهای انتظامی و امنیتی به کاهش چشمگیری دست یافته ایم.

وی در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت: در سفرسوم رئیس جمهوری، 206 پروژه عمرانی با چهار هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسیده که بخشی از آنها اجرایی شده است.
 
وی ادامه داد: اکنون روند اجرایی پروژه های عمرانی در کرج به سرعت در حال انجام است؛ به طوری که شهرها و مناطق این شهرستان به کارگاه عمرانی تبدیل شده است.
 
فرماندار کرج همچنین به انتخابات اخیر مجلس اشاره کرد و گفت مردم کرج با مشارکت حداکثری خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش ولایی، صیانت از خون شهدا و امانت داری را سرلوحه کار خود قرار دادند.
 
وی افزود: حدود 46 درصد مشارکت مردم این شهرستان در انتخابات مجلس نهم شرکت کردند که دو برابر دوره هشتم مجلس بود.
 
ایران نژاد ادامه داد: در دهه فجر امسال تعداد پروژه های اجرایی از رشد چهار برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود.
کد مطلب 1557756

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